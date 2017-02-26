Anasınıfı Öğrencileri Büyüklerini Ağırladı

Özel SANKO Okulları Anasınıfı "Saygı" değeri çerçevesinde, saygılarını bir kez de okul ortamında sunmak üzere, yaşayan değerleri olan aile büyüklerini...

Özel SANKO Okulları Anasınıfı "Saygı" değeri çerçevesinde, saygılarını bir kez de okul ortamında sunmak üzere, yaşayan değerleri olan aile büyüklerini okula davet ederek anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Anasınıfı öğrencileri aile büyüklerinin çocukluk anılarını dinleyerek, onların çocukken oynadığı oyunları beraber oynadılar. Büyükleri için büyük bir titizlikle hazırladıkları ikramları, minik elleriyle sundu. Gelecek nesillere geçmişleri, gelecekleri, kültürel hazineleri olan büyüklerine saygıyı aşılamak üzere düzenlenen bu keyifli etkinlik, miniklerin aile büyüklerine hazırladıkları hediyeleri sunmasıyla son buldu.

Özel SANKO Okulları Anasınıfı Müdür Yardımcısı Hatice Adıyaman, katılımlarıyla etkinliğe anlam katan aile büyüklerine teşekkür etti.