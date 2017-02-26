  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 6 °C

Anasınıfı Öğrencileri Büyüklerini Ağırladı

» »
Anasınıfı Öğrencileri Büyüklerini Ağırladı
Özel SANKO Okulları Anasınıfı "Saygı" değeri çerçevesinde, saygılarını bir kez de okul ortamında sunmak üzere, yaşayan değerleri olan aile büyüklerini...

Özel SANKO Okulları Anasınıfı "Saygı" değeri çerçevesinde, saygılarını bir kez de okul ortamında sunmak üzere, yaşayan değerleri olan aile büyüklerini okula davet ederek anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Anasınıfı öğrencileri aile büyüklerinin çocukluk anılarını dinleyerek, onların çocukken oynadığı oyunları beraber oynadılar. Büyükleri için büyük bir titizlikle hazırladıkları ikramları, minik elleriyle sundu. Gelecek nesillere geçmişleri, gelecekleri, kültürel hazineleri olan büyüklerine saygıyı aşılamak üzere düzenlenen bu keyifli etkinlik, miniklerin aile büyüklerine hazırladıkları hediyeleri sunmasıyla son buldu.

Özel SANKO Okulları Anasınıfı Müdür Yardımcısı Hatice Adıyaman, katılımlarıyla etkinliğe anlam katan aile büyüklerine teşekkür etti.

Anasınıfı Öğrencileri Büyüklerini Ağırladı

Anasınıfı Öğrencileri Büyüklerini Ağırladı

Anasınıfı Öğrencileri Büyüklerini Ağırladı

Anasınıfı Öğrencileri Büyüklerini Ağırladı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuşadası’nda Fuar Bereketi26 Şubat 2017 Pazar 08:18
  • Didim’de Kariyer Günleri Semineri Düzenlendi26 Şubat 2017 Pazar 08:18
  • Aisyem Bahar Dönemi Etkinlikleri Başladı26 Şubat 2017 Pazar 08:18
  • Adana İnsan Kaynakları Platformu İkinci Buluşması Gerçekleşti26 Şubat 2017 Pazar 08:13
  • Amerikalı Horn Ve Meksikalı Judith Kayseri Kayseri Mutfağını Öğreniyor26 Şubat 2017 Pazar 08:03
  • İşadamı Dostlarını Köyünde Ağırladı26 Şubat 2017 Pazar 06:53
  • Aç Kalan Tilkiyi Ekmekle Besledi26 Şubat 2017 Pazar 06:53
  • Eğitim Bir-sen Çalıştay’da Sorunları Dinliyor26 Şubat 2017 Pazar 06:53
  • Aydın Ketbir’de Bilgen Güven Tazeledi25 Şubat 2017 Cumartesi 22:28
  • Başkan Atabay, Aydın Turizm Tanıtım Patformu Toplantısına Katıldı25 Şubat 2017 Cumartesi 22:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti