Anasınıfı Öğrencilerinden Pazar Yeri Etkinliği

Antalya'nın Serik ilçesi'nde anasınıfı öğrencileri "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında Pazar yeri etkinliği düzenledi.

Antalya'nın Serik ilçesi'nde anasınıfı öğrencileri "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında Pazar yeri etkinliği düzenledi.

Serik Akçaalan İlkokulu'nda anasınıfı öğrencileri "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında oluşturdukları "pazar yerinde" tamamen yerli üretimden oluşan meyve ve sebzeleri tanıttı. "Pazar Yeri" etkinliği okulun giriş koridorunda yapıldı. Okul Müdürü Mustafa Toşur, "Bu yıl etkinliğimizin birincisini düzenliyoruz. Amacımız öğrencilerimizin yavaş yavaş kaybolan pazarda alışveriş kültürümüzü tanısınlar o duyguları yaşasınlar istedik" dedi. Okul öncesi öğretmeni Gülnazik Bozkurt ise Türk malları ile yabancı ülkelere ait malların barkoda bakarak nasıl ayırt edilebileceğini anlattı.

Düzenlenen törenle açılış kurdelesinin kesilmesinin sonrasında pazar açıldı. Çocuklar tezgâhlarda bulunan ürünleri tanıtmaya çalışırken bazıları da zabıta kıyafeti ile gezerek pazarı ve tezgâhları denetledi. Öğrenciler tezgâhlarda sebze, meyve, süt, yoğurt ve simit gibi ürünleri tüketicilere takdim etti.