“Anayasada Yargı Erki Ve Sorunu” Adlı Konferans Saü’de Düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi konferansları kapsamında "Anayasada Yargı Erki ve Sorunu" adlı bir konferans düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi konferansları kapsamında "Anayasada Yargı Erki ve Sorunu" adlı bir konferans düzenlendi.

SAÜ Hukuk Fakültesinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Sakarya Adalet Komisyonu Eski Başkanı Ahmet Akyüz katıldı. Adalet kavramını ve adalet kelimesinin kökeni hakkında bilgi veren Ahmet Akyüz, "Mahkeme duvarlarında "Adalet Mülkün Temelidir" yazısı vardır. Hz. Ömer'e ait olduğu söylenir bu söz. Buradaki mülk kelimesi, üzerinde çok tartışılan bir kelimedir. Bir kısım bu kelimenin mal mülk olduğunu ifade ederken, bir kısım ise buradaki mülk kelimesinin devlet olduğunu söyler. Arapça kökenli bu kelimeyi araştırdım. Mülk kelimesinin sahip olunan her şey anlamına geldiğini öğrendim. Yani buradan şunu çıkarabiliriz ki kainatta ki her şey adaletle kaimdir" diye konuştu.

Hakimlerin her konuda ne olursa olsun adil olması gerektiğini vurgulayan Akyüz, "Emniyet gücü ile vatandaş arasında veya vatandaşla vali arasında çıkan bir tartışmada, hakimin kalkıp ben emniyet gücünün yanında olayım ya da valinin yanında olayım, bana bir şey olmasın yada yarın bir gün işim düşer diye düşünüp yanlı ve yanlış karar vermemesi gerekir. Haklı vatandaş ise, vatandaşın yanında olmalıdır. Vatandaşın hakkını savunması, ona adalet güvencesini vermesi gerekir" şeklinde konuştu.

Hukuk Fakültesi öğrencilerinin staj için çalışabilecekleri kurumlar hakkında bilgi veren Akyüz, "Ağır ceza mahkemeleri staj için en ideal yer. Ama benim önerim kişinin kendisi için en uygun gördüğü yerde çalışması. Kendinize bir şeyler katabileceğini öngördüğünüz yerlerde çalışmanız sizin için daha doğru olur. Büyük şehirlerde yoğunluk olduğu için daha fazla koşuşturursunuz, küçük şehirlerde ise bu yoğunluk daha azdır. Ama dediğim gibi bu tercih tamamen size ait olmalı" ifadelerini kullandı.