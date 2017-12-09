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Anhak-der’den Ak Parti’ye Ziyaret

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Anhak-der’den Ak Parti’ye Ziyaret
Ankara Hakkari Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ANHAK-DER) üyeleri tarafından AK Parti Genel Merkezi ziyaret edildi.

Ankara Hakkari Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ANHAK-DER) üyeleri tarafından AK Parti Genel Merkezi ziyaret edildi.

Geçtiğimiz aylarda kurulan ANHAK-DER; kurum, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarını (STK) ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda bir heyet, Hakkâri il koordinatörleri olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halil Özyolcu ile Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu'nu ziyaret etti.

ANHAK-Der Başkan Yardımcısı Sebahattin Keskin, derneklerinin amacı, faaliyetleri ve projeleri hakkında Özyolcu ile Özköseoğlu'nu bilgilendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halil Özyolcu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gerek Hakkâri'den gelen gerekse de Ankara'da yaşayan Hakkârililere kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

Hakkârili kanaat önderleri Alayı Atlı ile Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası Eski Başkanı Remzi Oğuz Kurt'un da eşlik ettiği ziyaret, iyi temenni dileklerinin ardından sona erdi.

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