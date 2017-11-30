Ani Antik Kentte Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Ani Antik Kentte kaçak kazı yapan 4 kişi suç üstü yakalandı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Ani Antik Kentte kaçak kazı yapan 4 kişi suç üstü yakalandı.

Ani Antik Kentte define arayan E.A., D.K., A.A. ve M.N.T. Küçükaltıncı Vadisi Mevkiinde ve Büyükaltıncı deresi arasında kalan bin 476 rakımlı tepe de 1. derece sit alanı olarak belirlenen bölgede kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri bölgede yaptıkları incelemede, 1x2metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde yeni kazılmış çukur olduğu görüldü. Kazı yapılan bölgede definecilere ait 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet levye, 1 adet açılır kapanır merdiven ve 1 adet Ford Ranger marka jeep ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 4 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, araç sahibine teslim edildi. Ayrıca şüpheli 4 kişi hakkında 2918 sayılı kanun kapsamında cezai işlem yapıldı.