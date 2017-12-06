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Aniden Bastıran Sağanak Vatandaşları Hazırlıksız Yakaladı

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Aniden Bastıran Sağanak Vatandaşları Hazırlıksız Yakaladı
Samsun'da aniden bastıran sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Samsun'da aniden bastıran sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

İki gündür Samsun'u etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava bugün şehir merkezinde sağanak yağışa dönüştü. Şehrin çevresindeki dağların zirveleri ise karla kaplandı.

Öğle saatlerinde gündelik işlerini yapmak için dışarıda bulunan vatandaşlar aniden bastıran sağanak yağışın etkisine maruz kaldı. Yanlarında şemsiye taşımayan vatandaşlar, yağmurdan kurtulmak için etrafa kaçışmaya başladı. Bazı vatandaşlar tentelerin altında yağışın durmasını beklerken, bazı vatandaşlar ise ellerine geçirdikleri malzemelerle kendilerini yağmurdan korumaya çalıştı. İnsanların yağmurdan kaçışmaları ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli fırtına beklendiği, soğuk ve yağışlı havaların en az 1 hafta süreceği öğrenildi.

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