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Aniden Bastıran Yağış Zor Anlar Yaşattı

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Aniden Bastıran Yağış Zor Anlar Yaşattı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aniden bastıran ve 10 dakika süren yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aniden bastıran ve 10 dakika süren yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bandırma'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan ve yanlarında şemsiye bulunmayan birçok vatandaş iş çıkış saatine denk gelen yağmurda ıslanmamak için işyerlerinin brandalarının altlarında ve bankalarının ATM'lerinde bekledi. Bazı vatandaşlarsa taksi ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanarak evine gitmeyi tercih etti.

Ana caddelerde ufak çapta su birikintileri oluşurken İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen küçük çapta maddi hasarlı bir kaza ise trafik akışının bir süre aksamasına neden oldu.

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