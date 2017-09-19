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Aniden Oluşan Ağızda Kanamalara Dikkat

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Aniden Oluşan Ağızda Kanamalara Dikkat
Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, ağızda meydana gelen kanamalara dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, ağızda meydana gelen kanamalara dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Diş eti hastalıklarının kaynaklarının birçok kişi tarafından bilinmediğini anlatan Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Öncelikle ağzımızda durup dururken kanama varsa veya dişlerimizi fırçalarken kanama varsa diş eti hastalığı ile karşı karşıyayız demektir. Diş eti hastalığının en büyük etkenlerinden biri mikrobiyal dental plak yani diş taşıdır. Diş taşı na mikroskop altında bakıldığında içerisinde çeşitli bakteriler vardır. Bunlar dişe yapıştığı zaman yavaş yavaş çevre dokular zarar görüyor. Çevre dokularda kanama başlıyor" dedi.

Diş taşları temizlenmediği durumlarda daha fazla birikme yaptığını ve kökün yüzeyine yapıştığını söyleyen Dr. Kışlaoğlu, "Kök yüzeyine yapıştıkça kemik erimeye başlıyor. İlerleyen durumlarda önce diş eti iltihabı daha sonra kemik iltihabı yani çürüme ile birlikte durum ilerledikçe dişler sallanmaya başlıyor ve diş çekilecek hale geliyor. Diş eti çekilmesinde ise dişin destek dokusu azalıyor. Diş eti hastalıklarının en büyük nedenlerinden biri diş taşıdır. Ağzımızda herhangi bir kanama görüyorsanız bilin ki bu bir hastalık belirtisidir ve tedavi gerektiriyordur. Ağız içerisinde kanama görüyorsanız muhakkak hekiminize başvurup bu kanamayı çözmek yönünde hareket edin. Eğer ağzımızda yapılmış iyi olmayan sadece estetik yönünden değil dişler güzel görünebilir ancak uyumu iyi değilse muhakkak değiştirilmelidir. İnsanlar bazen biraz daha idare edelim biraz daha zaman geçsin öyle değiştirelim. Hayır! Zararın neresinden dönseniz kar dır. Kötü yapılmış veya çok uzun yıllar önce yapılmış olan dişi zamanı geldiğinde değiştirmelisiniz ki kişiye daha fazla yıkım vermesin" ifadelerini kaydetti.

Diş eti tedavilerinde bir kaç yöntem olduğunu anlatan Dr. Kışlaoğlu, "Lazer destekli diş eti tedavileri günümüzde çok kullanılır hale gelmiştir. Estetik diş hekimliği tedavilerinde diş etine şekil vermek için veya bakterilerin öldürülmesinde kullanılmaktadır. Sert dokularda da yani kemiğin şekillendirilmesinde kullanılan bazı lazerler vardır. Lazer tedavileri kombine olarak estetik diş hekimliğinde kullanılmaktadır" şeklinde konuştu.

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