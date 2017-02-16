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Anıl: “Ticaret İçin Ürdün Önemli Bir Fırsat”

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Anıl: “Ticaret İçin Ürdün Önemli Bir Fırsat”
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin Anıl, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunan Ürdün'le ticaretin geliştirilebileceğini, bu...

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin Anıl, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunan Ürdün'le ticaretin geliştirilebileceğini, bu ülkedeki imkânların İnegöllü işadamları için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğündeki 50 kişilik Türk İşadamları heyeti ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşmeler yapmak üzere Ürdün'e çıkarma yaptı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyette İnegöl'ü temsilen İTSO Başkanı Metin Anıl da yer aldı. Türkiye ile 2011 yılında Serbest Ticaret Anlaşması imzalayan Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen Türkiye-Ürdün İş Forumu'nda, iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesine yönelik adımlar atıldı.

Ürdün Başbakanı Hani Al Mulki tarafından kabul edilen TOBB heyeti, bu ülke ile ekonomik ilişkileri ve sorunları masaya yatırma fırsatı buldu. Görüşmelerde Ürdün'ün Maliye, Su İşleri, Ulaştırma, Sanayi, Ticaret ve Ekonomi bakanları, Ürdün Ticaret Odası Başkanı Senatör Nael Al Kabariti ve Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile birlikte 145 civarında da Ürdün'den işadamı yer aldı.

İTSO Başkanı Metin Anıl, Ürdün'ün Türk işadamları için önemli bir yatırım fırsatı olduğunu söyledi. Türkiye'nin Ürdün'deki 1 milyar dolarlık yatırımının daha da geliştirilebileceğini vurgulayan Başkan Anıl, "Ürdün'de yatırım ve ticaretin geliştirilmesinin yanı sıra, Ürdünlü işadamları ile ortaklıklarda da kurulabilir. Ürdün'de önemli yatırım fırsatları var. İnegöl'ün mobilya ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında Ürdün de var. Ticaretimizi daha da geliştirebiliriz. Bu ülkeye yatırım yapmak isteyen, ticaretini geliştirmek isteyen üyelerimize İTSO olarak her türlü desteği vereceğiz. İnegöl'ün ticaretinin geliştirilmesi, Türkiye ekonomisine de ciddi katkılar verecektir" dedi.

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