  • BIST 105.215
  • Altın 159,017
  • Dolar 3,8821
  • Euro 4,6018
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 17 °C

Anıt Okullarında 'STEM' uygulanıyor

»
Anıt Okullarında 'STEM' uygulanıyor
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yaklaşık 10 bin 600 devlet lisesinden 600’ünü ve SArıt Okulları adına açıklama yapan Müdür Tezcan, ‘Yapılandırıcı-STEM Öğretim Sistemi’yle öğrencilerin öğrenme merakını artırıyor, kalıcı öğrenmelerini sağlıyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yaklaşık 10 bin 600 devlet lisesinden 600’ünü ve Samsun’da 12 liseyi nitelikli olarak tanımlarken biz de HHALK Eğitim Departmanı olarak Samsun’daki özel okulları büyüteç altına aldık. Biz okulları tanıtacağız, siz değerli okurlarımız okulların nitelikli olup olmadığına karar verecek.

Amerikan sistemi STEM (Science, Technology, Engineering ve Mathematics) (Fen, Tetnoloji, Mühendislik ve Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşan  “STEM” öğrenme yöntemiyle çocuklardaki  “merak” duygusundan yola çıkarak, çözümler bulmaya odaklı bir sistem uyguladıklarını anlatan Müdür Mehmet Tezcan, "Öğrencilerin küçük yaşlarda sahip oldukları yaratıcılığı kullanıyor, destekliyor, tetikliyoruz ve roblem odaklı çalışmaya yönlendiriyoruz" dedi.

ÖĞRENME MERAKI UYANDIRIYORUZ
Tezcan, öğrencilere Matematiği veya Fen’i ders olarak değil, edindiği bilgileri hayatında uygulamasına olanak sağlayacak bir proje olarak görmesini sağladıklarını da ifade etti. Tezcan şunları kaydetti; "STEM’le öğrenmenin temelini merak duygusunu geliştiriyor, bilimin temeli şüpheyi oluşturuyor,  öğrenciye araştırma, soruşturma, yorum yapabilme becerisi kazandırıyor, okuma merakı uyandırıyor, değişik yazıları okuma ve anlama becerisi kazandırıyoruz. Anıt Okulları, anaokulundan başlayarak tüm öğrencilerin biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılıyor. Tüm öğrenciler okula severek geliyor ve okulda kendini iyi hissediyor. Yeni okul tecrübeli kadrosuyla Anıt okullarında öğrencilerin yetenekleri tespit ediliyor ve  geliştiriliyor, öğrenciler yetenekli ve istekli oldukları alanlara yönlendiriliyor." 

Tezcan son olarak, sadece nitelikli okul olmadıklarını aynı zamanda tüm Türkiye’de farkındalık yarattıklarını da belirtti. Mehmet AKSOY - Barış GÖK

anit-1.jpganit-2.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hobisini kazanca dönüştürdü04 Aralık 2017 Pazartesi 15:32
  • Buzağı desteğinde son başvuru04 Aralık 2017 Pazartesi 15:22
  • Başkanları kovalayacağım04 Aralık 2017 Pazartesi 09:45
  • Samsun'da ilk olacak okulun temelleri atıldı04 Aralık 2017 Pazartesi 08:45
  • Dram mutluluğa dönüştü03 Aralık 2017 Pazar 18:46
  • Down sendromlular için anlamlı proje03 Aralık 2017 Pazar 18:40
  • Yakakent Ankara'da tanıtıldı03 Aralık 2017 Pazar 17:57
  • Kul: Doğaya sahip çıkıyoruz03 Aralık 2017 Pazar 17:56
  • Engellilere anlamlı hediye03 Aralık 2017 Pazar 17:50
  • Terme Belediyesi’nden engellilere hizmet binası03 Aralık 2017 Pazar 17:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti