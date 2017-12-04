Anıt Okullarında 'STEM' uygulanıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yaklaşık 10 bin 600 devlet lisesinden 600’ünü ve SArıt Okulları adına açıklama yapan Müdür Tezcan, ‘Yapılandırıcı-STEM Öğretim Sistemi’yle öğrencilerin öğrenme merakını artırıyor, kalıcı öğrenmelerini sağlıyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yaklaşık 10 bin 600 devlet lisesinden 600’ünü ve Samsun’da 12 liseyi nitelikli olarak tanımlarken biz de HHALK Eğitim Departmanı olarak Samsun’daki özel okulları büyüteç altına aldık. Biz okulları tanıtacağız, siz değerli okurlarımız okulların nitelikli olup olmadığına karar verecek.

Amerikan sistemi STEM (Science, Technology, Engineering ve Mathematics) (Fen, Tetnoloji, Mühendislik ve Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşan “STEM” öğrenme yöntemiyle çocuklardaki “merak” duygusundan yola çıkarak, çözümler bulmaya odaklı bir sistem uyguladıklarını anlatan Müdür Mehmet Tezcan, "Öğrencilerin küçük yaşlarda sahip oldukları yaratıcılığı kullanıyor, destekliyor, tetikliyoruz ve roblem odaklı çalışmaya yönlendiriyoruz" dedi.

ÖĞRENME MERAKI UYANDIRIYORUZ

Tezcan, öğrencilere Matematiği veya Fen’i ders olarak değil, edindiği bilgileri hayatında uygulamasına olanak sağlayacak bir proje olarak görmesini sağladıklarını da ifade etti. Tezcan şunları kaydetti; "STEM’le öğrenmenin temelini merak duygusunu geliştiriyor, bilimin temeli şüpheyi oluşturuyor, öğrenciye araştırma, soruşturma, yorum yapabilme becerisi kazandırıyor, okuma merakı uyandırıyor, değişik yazıları okuma ve anlama becerisi kazandırıyoruz. Anıt Okulları, anaokulundan başlayarak tüm öğrencilerin biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılıyor. Tüm öğrenciler okula severek geliyor ve okulda kendini iyi hissediyor. Yeni okul tecrübeli kadrosuyla Anıt okullarında öğrencilerin yetenekleri tespit ediliyor ve geliştiriliyor, öğrenciler yetenekli ve istekli oldukları alanlara yönlendiriliyor."

Tezcan son olarak, sadece nitelikli okul olmadıklarını aynı zamanda tüm Türkiye’de farkındalık yarattıklarını da belirtti. Mehmet AKSOY - Barış GÖK