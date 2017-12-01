Anıtkabir 2017 Yılında Ziyaretçi Akınına Uğradı

Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 2017 yılının ilk 11 ayında toplam 6 milyon 391 bin 235 kişiyi ağırladı.

Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 2017 yılının ilk 11 ayında toplam 6 milyon 391 bin 235 kişiyi ağırladı.

Yılın her günü yurt içinden ve yurt dışından binlerce kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir'in ziyaretçi sayısı yayımlandı. Buna göre 2017 yılının ilk 11 ayında Anıtkabir yurt içinden 6 milyon 229 bin 891, yurt dışından ise 161 bin 344 ziyaretçiyi kabul etti. Anıtkabir'i Kasım ayında 1 milyon 670 bin 732 vatandaş ziyaret ederken, Ocak ayında ise 184 bin 883 kişi ziyaret etti.

2016 yılında yerli ve yabancı toplam 4 milyon 598 bin 617 kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir'i 2015 yılında ise 5 milyon 68 bin 608 kişi ziyaret etmişti.