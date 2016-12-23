Anjiyo Tedavisi Hastayı İki Farklı Ameliyattan Kurtardı

ADÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağdaş Akgüllü sorumluluğunda gerçekleştirilen anjiyo ile koroner damarların...

ADÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağdaş Akgüllü sorumluluğunda gerçekleştirilen anjiyo ile koroner damarların stent ile açılması sonrasında ise TAVI olarak bilinen aort kapağın ameliyatsız değiştirilmesi işlemleri başarıyla gerçekleştirilen 83 yaşındaki hasta Hafize Güder anjiyo yöntemiyle iki farklı ameliyattan kurtuldu.

Bu tür işlemlerin ancak deneyimli ve özenli bir ekip ile başarılabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Çağdaş Akgüllü, TAVI ekiplerinde çok değerli deneyimleri ile kendilerine katkıda bulunan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Boğa, Anesteziyolog Prof. Dr. Nil Kaan ve Doç. Dr. Hasan Güngör'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ameliyatı değerlendiren, Doç. Dr. Çağdaş Akgüllü, "Hastamızın üç kalp damarında ciddi tıkanıklık vardı, ayrıca eşlik eden ciddi aort kapak darlığı mevcuttu. Hastamızın hem by-pass ameliyatı hem de aort kapak ameliyatı olması gerekiyordu, ancak cerrahi açıdan riskinin çok yüksek bulunması sebebiyle önce stent yerleştirilerek damarlarının açılmasına, sonrasında da yine anjiyo ile TAVI dediğimiz kapak değişim işlemini yapmaya karar verdik. Hastamız bize ilk geldiğinde nefes darlığından sırt üstü dahi yatamıyor, oksijen desteği olmaksızın rahatlayamıyordu. Damarlarını stent ile açtıktan sonra bu şikayetleri bir miktar azaldı. Son olarak yaptığımız ameliyatsız aort kapak değişimi sonrasında da hastamız, kendi işini görebilecek ve hayatını kimsenin desteği olmaksızın sürdürebilecek " dedi.

'Dünya ile Eşzamanlı olarak bu ameliyatı gerçekleştiriyoruz'

Dünya ile eş zamanlı olarak ülkemizdeki sayılı sağlık kuruluşu ile birlikte ADÜ'de de başarı ile uygulanan ameliyatsız aort kapak değişimi "TAVI" işlemi ile bugüne kadar 11 hastayı ekip olarak sağlıklarına kavuşturduklarını ifade eden Doç. Dr. Çağdaş Akgüllü, işlemin şu anda, ancak cerrahi açıdan yüksek risk olduğu belirtilen hastalar için uygun olduğunu belirtti.

Ameliyatın ardından hayata tekrar tutunan 83 yaşındaki hasta Hafize Güder ise, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve operasyonu gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.