  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Anjiyo Tedavisi Hastayı İki Farklı Ameliyattan Kurtardı

» »
Anjiyo Tedavisi Hastayı İki Farklı Ameliyattan Kurtardı
ADÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağdaş Akgüllü sorumluluğunda gerçekleştirilen anjiyo ile koroner damarların...

ADÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağdaş Akgüllü sorumluluğunda gerçekleştirilen anjiyo ile koroner damarların stent ile açılması sonrasında ise TAVI olarak bilinen aort kapağın ameliyatsız değiştirilmesi işlemleri başarıyla gerçekleştirilen 83 yaşındaki hasta Hafize Güder anjiyo yöntemiyle iki farklı ameliyattan kurtuldu.

Bu tür işlemlerin ancak deneyimli ve özenli bir ekip ile başarılabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Çağdaş Akgüllü, TAVI ekiplerinde çok değerli deneyimleri ile kendilerine katkıda bulunan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Boğa, Anesteziyolog Prof. Dr. Nil Kaan ve Doç. Dr. Hasan Güngör'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ameliyatı değerlendiren, Doç. Dr. Çağdaş Akgüllü, "Hastamızın üç kalp damarında ciddi tıkanıklık vardı, ayrıca eşlik eden ciddi aort kapak darlığı mevcuttu. Hastamızın hem by-pass ameliyatı hem de aort kapak ameliyatı olması gerekiyordu, ancak cerrahi açıdan riskinin çok yüksek bulunması sebebiyle önce stent yerleştirilerek damarlarının açılmasına, sonrasında da yine anjiyo ile TAVI dediğimiz kapak değişim işlemini yapmaya karar verdik. Hastamız bize ilk geldiğinde nefes darlığından sırt üstü dahi yatamıyor, oksijen desteği olmaksızın rahatlayamıyordu. Damarlarını stent ile açtıktan sonra bu şikayetleri bir miktar azaldı. Son olarak yaptığımız ameliyatsız aort kapak değişimi sonrasında da hastamız, kendi işini görebilecek ve hayatını kimsenin desteği olmaksızın sürdürebilecek " dedi.

'Dünya ile Eşzamanlı olarak bu ameliyatı gerçekleştiriyoruz'

Dünya ile eş zamanlı olarak ülkemizdeki sayılı sağlık kuruluşu ile birlikte ADÜ'de de başarı ile uygulanan ameliyatsız aort kapak değişimi "TAVI" işlemi ile bugüne kadar 11 hastayı ekip olarak sağlıklarına kavuşturduklarını ifade eden Doç. Dr. Çağdaş Akgüllü, işlemin şu anda, ancak cerrahi açıdan yüksek risk olduğu belirtilen hastalar için uygun olduğunu belirtti.

Ameliyatın ardından hayata tekrar tutunan 83 yaşındaki hasta Hafize Güder ise, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve operasyonu gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Medical Park İzmir Hastanesinde Gerçeğini Aratmayan Tatbikat24 Aralık 2016 Cumartesi 13:48
  • Dünyanın Dört Bir Tarafından Öğrenciler Sempozyumda Buluştu24 Aralık 2016 Cumartesi 13:48
  • Ebegem Gençlere Desteğini Sürdürüyor24 Aralık 2016 Cumartesi 13:48
  • Sanko Üniversitesinde Halka Açık Konferans24 Aralık 2016 Cumartesi 13:43
  • Eskişehirli Ülkücüler İstişari Yemeğinde Buluştu24 Aralık 2016 Cumartesi 13:43
  • İhtiyaç Sahiplerini Isıtan Yardım24 Aralık 2016 Cumartesi 13:38
  • Başkan Başsoy Ankara’da Yaşayan Erzincanlılarla Bir Araya Geldi24 Aralık 2016 Cumartesi 13:38
  • Trabzon’da Doğalgaz Çalışmaları24 Aralık 2016 Cumartesi 13:38
  • Miniklerden Polislere Anlamlı Ziyaret24 Aralık 2016 Cumartesi 13:33
  • İşadamı Davut Doğan Üniversitelilere Başarı Öyküsünü Anlattı24 Aralık 2016 Cumartesi 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti