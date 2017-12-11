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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna’dan Başkentlilere İndirim Müjdesi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna’dan Başkentlilere İndirim Müjdesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, su fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şikayetlere neden olan ödenmemiş borcundan dolayı veya...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, su fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şikayetlere neden olan ödenmemiş borcundan dolayı veya başka sebeplerden açma kapama işlemi yapılan abonelerden alınan 21,5 TL'lik ücrete yaklaşık yüzde 30 indirim yaparak 15 TL'ye, Bütünşehir Yasası'yla bağlanan ilçelerde merkezde 13 TL, köylerde (mahalle) ise 12 TL'ye düşürdük" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, soysal medya hesabı Twitter'dan Ankara Büyükşehir Meclisinde Ankara'daki su fiyat tarifelerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Tuna, buna göre şikayetlere neden olan ödenmemiş borcundan dolayı veya başka sebeplerden açma kapama işlemi yapılan abonelerden alınan 21,5 TL'lik ücrete yaklaşık yüzde 30 indirim yaparak 15 TL'ye; Bütünşehir Yasası'yla bağlanan ilçelerde merkezde 13 TL, köylerde (mahalle) ise 12 TL'ye düşürdüklerini belirtti. Ayrıca Bütünşehir Yasası'yla bağlanan 16 ilçede konut ve işyerlerinden su ve atıksu bedellerinde yüzde 5 oranında indirim yaptıklarını ifade eden Tuna, yine 16 ilçede hizmet bedelini merkezde 5 TL'den 3 TL'ye, köylerde 5 TL'den 2 TL'ye düşürdüklerini kaydetti. Tuna, Ankara genelinde bulunan mandıralarda da su ve atık su bedelinin yüzde 50 oranında düşürülerek 6,80 TL'den 3.40 TL'ye çekildiği müjdesini vererek, imkanlar ölçüsünde halka yönelik destek ve katkılarının devam edeceğini açıkladı.

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