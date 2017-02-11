  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 6 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi

» »
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi
ANKARA (İHA) – Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde, il sınırları içinde belirlenen türbelerin bir kısmının mezarlık olarak düzenlenmesi ve şehrin...

ANKARA (İHA) – Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde, il sınırları içinde belirlenen türbelerin bir kısmının mezarlık olarak düzenlenmesi ve şehrin çeşitli yerlerinde çiçek satış yerleri açılması kararlaştırıldı.

Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez tarafından yürütülen Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulan Başkanlık yazısında, mülkiyeti veya kullanımı Büyükşehir Belediyesine ait, cadde, sokak, meydan, park, rekreasyon alanı gibi şehrin önemli yerlerine, 3X3 ebadında 50 çiçek satış alanı açılacağı ve çiçek satış yerlerinin 10 yıl süreyle kiraya verilebileceği belirtildi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı tarafından Meclise gönderilen Başkanlık yazısında ise; Ankara il sınırları içinde yer alan, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli türbelerin bir kısmının, köy mezarlıklarında, parsel bazında muhtelif alanlarda veya düzenleme ortaklık payı olarak belirlenen alanlarda kaldığı ve buralarda düzenleme yapılmadığı belirtildi.

Yazıda, bu nedenle Ankara il sınırları içinde yer alan ve koruma kurullarınca türbe alanı, mezarlık alanı, kümbet olarak belirlenen 33 yer ile ileride belirlenecek yerlerin, Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlık alanı olarak düzenlenmesi gereği ifade edildi. Yazı, oybirliğiyle kabul edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri,11 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
  • Karşıyaka Belediye Başkanı Halkla Buluştu11 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
  • Velilerden Ortak Tepki11 Şubat 2017 Cumartesi 10:43
  • Sincik’te “Huzur Türkiye” Uygulaması11 Şubat 2017 Cumartesi 10:38
  • Beşir Göğüş Ödülü Yalvaç Ural’ın11 Şubat 2017 Cumartesi 10:38
  • Fetö Operasyonunda 2 Tutuklama11 Şubat 2017 Cumartesi 10:38
  • Kahraman Polis Fethi Sekin’in Adı Çankaya’da Yaşayacak11 Şubat 2017 Cumartesi 10:38
  • Gölbaşı’nda Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı11 Şubat 2017 Cumartesi 10:38
  • Adsyb’den Yetiştiricilere ‘Tohumlama’ Uyarısı11 Şubat 2017 Cumartesi 10:38
  • Söke’de Emeklilerden Atatürk’ün Anısına Thm Konseri11 Şubat 2017 Cumartesi 10:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti