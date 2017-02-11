Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi

ANKARA (İHA) – Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde, il sınırları içinde belirlenen türbelerin bir kısmının mezarlık olarak düzenlenmesi ve şehrin...

ANKARA (İHA) – Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde, il sınırları içinde belirlenen türbelerin bir kısmının mezarlık olarak düzenlenmesi ve şehrin çeşitli yerlerinde çiçek satış yerleri açılması kararlaştırıldı.

Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez tarafından yürütülen Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulan Başkanlık yazısında, mülkiyeti veya kullanımı Büyükşehir Belediyesine ait, cadde, sokak, meydan, park, rekreasyon alanı gibi şehrin önemli yerlerine, 3X3 ebadında 50 çiçek satış alanı açılacağı ve çiçek satış yerlerinin 10 yıl süreyle kiraya verilebileceği belirtildi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı tarafından Meclise gönderilen Başkanlık yazısında ise; Ankara il sınırları içinde yer alan, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli türbelerin bir kısmının, köy mezarlıklarında, parsel bazında muhtelif alanlarda veya düzenleme ortaklık payı olarak belirlenen alanlarda kaldığı ve buralarda düzenleme yapılmadığı belirtildi.

Yazıda, bu nedenle Ankara il sınırları içinde yer alan ve koruma kurullarınca türbe alanı, mezarlık alanı, kümbet olarak belirlenen 33 yer ile ileride belirlenecek yerlerin, Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlık alanı olarak düzenlenmesi gereği ifade edildi. Yazı, oybirliğiyle kabul edildi.