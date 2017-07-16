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Ankara Büyükşehir Belediyesinden “15 Temmuz Yürüyüşü”

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Ankara Büyükşehir Belediyesinden “15 Temmuz Yürüyüşü”
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıl dönümü nedeniyle 1. Meclisin bulunduğu Ulus Meydanı'ndan, 15 Temmuz Kızılay Milli...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıl dönümü nedeniyle 1. Meclisin bulunduğu Ulus Meydanı'ndan, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı istikameti üzerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kadar yürüyüş düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, akşam saatlerinden itibaren meydanı doldurmaya başlayan on binlerce Başkentliyi otobüsün üzerinden eşi Nevin Gökçek ile birlikte selamlayarak, "15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önü dolmuş, şimdiden Külliye dolmuş. Ankara'nın dört bir tarafı ayakta elhamdülillah. Sağolun, var olun" dedi.

15 Temmuz hain darbe teşebbüsü gecesi yaşananları hatırlatan Gökçek, "15 Temmuz 2016 gecesi saat 22.00 sıralarında Ankara'nın semalarında FETÖ'cü köpekler uçaklarla geçiyordu. FETÖ'cü köpeklerin darbe teşebbüsünü bu millet öğrendi ve bütün millet sokaklara döküldü. O akşam, saatini de hiç unutmam; 23.07'de bir tweet attım. Attığım tweet şöyle idi; "Herkes sokağa, FETÖ'cü köpekleri tükürükle boğmaya." Boğdunuz elhamdülillah. Sayın Cumhurbaşkanımız 00.37'de televizyonlara çıktı. "Hepiniz sokaklara" dedi. Bütün Türkiye sokaklara döküldü elhamdülillah" diye konuştu.

"Belediyemiz sokağa döküldü"

15 Temmuz gecesi Ankara Büyükşehir Belediyesinin araçlarının ve personelinin darbeyi önlemek için sokaklara döküldüğünü kaydeden Gökçek, "Belediyelerimiz sokağa döküldü. Onların tankları vardı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin dozerleri, kepçeleri, kamyonları, otobüsleri, "tanksavarları" vardı. Her tarafı kapattık ve birlikte yürüdük, Allah'ın izniyle. Ankaralı Keçiören'den, Altındağ'dan, Kahramankazan'dan, Mamak'tan, Gölbaşı'ndan yürüdü. Ankaralı Yenimahalle'den, Çankaya'dan, Etimesgut'tan, Sincan'dan hepsi atladı trene, atladı vasıtalara Kızılay'a indi. Ve Allah'ın izniyle Ankaralı imanıyla FETÖ'yu ve darbeyi boğdu" ifadelerini kullandı.

Asla ümitsizliğe düşmediklerini belirten Gökçek, şöyle konuştu:

"Ümidimiz her zaman en üst seviyede oldu ve Allah'ın izniyle zaferi biz kazandık. Bu millet dedi ki; "Bayrağımı düşürmem, vatanımı vermem, ezanımı susturmam" dedi ve susturmadı elhamdülillah. Ankara'da 147 şehit verdik. Türkiye'de 250 şehit verdik. 2 bin 197 gazi verdik. Meydanlarda savaşıp imanıyla yaralanmayan gazilerimiz işte burada şimdi Kızılay'da, Meclis'te, Köşk'te, Ankara'da her yerde. Onların tankları topları vardı, bizim bir şeyimiz vardı imanımız ve iman galip geldi Allah'ın izniyle."

Ankaralılar meydanlarda

Konuşması sık sık tezahüratlarla ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganlarıyla kesilen Gökçek, 15 Temmuz'u anmak için bütün Ankaralıların meydanlarda olduğunu söyledi. Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Ankara'nın 17 çevre ilçesinde her yerde, meydanlarda vatandaşlarımız toplanmış kutluyorlar. Ulus'tan o kardeşlerimize selam ediyoruz. Her tarafta aynı iman var. Neler yaptılar neler. Hiç unutmam, Polatlı'dan kalkıp roketatarları koymuşlar arabaların içerisine getiriyorlar buraya. Kime atacaksınız ulan vicdansızlar. Orada eski astsubay emeklisi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var gidiyorlar. Bütün o arabaların tekerleklerini patlatıyorlar, bir tanesini Polatlı'dan çıkartmıyorlar. Polatlı'ya selam olsun buradan."

"Halk tarafından darbenin önlendiği tek ülke Türkiye"

15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında yedi düvelin Türkiye'ye karşı birleştiğini belirten Gökçek, "Amerika'sı, CIA'i, Avrupa'sı, istihbarat teşkilatları hepsi birleşti. PKK'sı, DEAŞ'ı, FETÖ'sü birleşti. Şer güçlerin hepsi bize karşı birleşti ama Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan var, güçleri yetmedi. Bir emir verdi, Recep Tayyip Erdoğan dedi ki; "Dökülün sokaklara, alın ellerinize bayraklarınızı imanla yürüyün. Vatanınızı, ülkenizi, bayrağınızı, ezanınızı savunun" Savunduk elhamdülillah" diye konuştu.

Gökçek'in konuşmasının ardından Ulus Meydanı'nda toplanan on binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları, meşaleler, şehitlerin resimleri ile tarihi bir yürüyüşe imza attı. Gökçek, eşi Nevin Gökçek ve Büyükşehir bürokratları ile en önde yürürken, vatandaşların bir kısmı da 3 kilometrelik Türk bayrağını taşıyarak yürüdü. Yürüyüşte vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları, şehit fotoğrafları, meşaleler ile TBMM'ye kadar yürüyerek 15 Temmuz'u andı. Gökçek'e yol boyu vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Gökçek de vatandaşları kırmayarak hatıra fotoğrafları çektirdi.

Gökçek'in konuşmasından önce Ulus Meydan'da 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında hayatını kaybeden şehitlerin isimleri okundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hacı Bayram Camii imamları ve Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu Kur'an- Kerim okuyarak, şehitler için dua etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden “15 Temmuz Yürüyüşü”

Ankara Büyükşehir Belediyesinden “15 Temmuz Yürüyüşü”

Ankara Büyükşehir Belediyesinden “15 Temmuz Yürüyüşü”

Ankara Büyükşehir Belediyesinden “15 Temmuz Yürüyüşü”

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