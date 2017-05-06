Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Altınpark’a “Çorum Evi”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınpark'ta yapılan Çorum Evi'nin açılışını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınpark'ta yapılan Çorum Evi'nin açılışını yaptı. Başkan Gökçek, "Ankara'da hemşeri gruplarına yerler yapıyoruz ama sizinki tam adıyla konak oldu" dedi.

Çorum Evi'nin açılış törenine, TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, AK Parti Milletvekili Murat Alparslan, Başkan Gökçek'in eşi Nevin Gökçek, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Gökçek, Ankara'da 800 binin üstünde Çorumlu olduğunu kaydederek, "Ankara'da 5 kişiden 1'i Çorumlu. Dolayısıyla Çorumlular Ankaralı. Ankaralılar da Çorumlu oluyor bu durumda" diye konuştu.

Çorumlulara ayrı bir muhabbet duyduklarını belirten Gökçek, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, bürokraside benden sonra gelen kişi genel sekreterdir biliyorsunuz. Asım Balcı Bey, benim genel sekreterim. Bizim Çorum'a olan muhabbetimizin en güzel delilidir. Sağ olsun, beni hiç leblebisiz bırakmaz. Samimi söylüyorum Çorum'a gittikçe getirir, benim masamın üzerinde daima leblebiniz vardır, hem de envai çeşidinden... Gerçekten güzel bir sanayi haline getirdiniz, tebrik ediyoruz, kutluyoruz."

"Çorum evi, tam anlamıyla konak oldu"

Gökçek Ankara'da heşehri grupları için bazı yerler yaptıklarını ifade ederek, "Öteden beri mekan talebi vardı. Ankara'da hemşeri gruplarına yerler yapıyoruz ama öyle bir yer yaptık ki, sizinki tam adıyla konak oldu. Hayırlı uğurlu olsun, Allah, konağınızda güzel muhabbetleri nasip etsin, birbirinize olan sevginizi artırsın, Ankara'ya olan bağlılığınızı artırsın. Allah, güle güle oturmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Ankara'da Çorum kökenli milletvekili olması gerektiğine de dikkat çeken Başkan Gökçek, "Bizim AK Parti'mizin bir eksiği var. Ankara'da bu kadar Çorumlu varken, Çorum kökenli bir milletvekili yok. Bu bir eksiklik. Mutlaka bu sefer AK Partimizin listesinde bir Çorumlu olmalı" diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü yapılan Çorum Evi'nin, geleneksel Çorum evlerinin mimarisini yansıttığını belirterek, "İnşallah içinde misafir edeceği Çorumlularla, adeta buram buram Çorum kokan bir evimiz olacak" dedi.

"Google'da, buluşma noktası olarak işaretleyeceğiz"

Çorum Dernekler Federasyon Başkanı Hayri Çağır konuşmasında, bugünkü tarihin bir milat olduğunu belirterek "Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek'in takdirleriyle yaptığımız bu Çorum Konağı'nı da Google'daki haritada işaretleyerek, Ankara'daki Çorumluların buluşma noktası olarak göstereceğiz. Sayın Başkanımıza, bu konağımızı bizlere takdim ettiğinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Ankara'da yaşayan Çorumlular olarak, hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi ilk işareti aldığımız zaman bütün Ankaralı vatanseverler gibi bizler de sokaklardaydık. Hemşerilerimizden 13 şehit verdik. Ne zaman ülkemiz zor duruma düşse, biz Çorumlular olarak oradayız. Bizler Ankara'nın dünden bugüne kadar ekonomisinde, kültürel yapısında nasıl bir çimento gibi bu millet adına, bu ülke adına hareket ettiysek, etmeye de devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Başkan Gökçek'e, Federasyon Başkanı Çağır ile Çorum Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra dualar okunarak, Gökçek ve diğer katılımcılar hep birlikte Çorum Evi'nin açılışını yaparak evi gezdi. Programda Ankaralı Coşkun ile Çorum yöresinden yerel sanatçılar da sevilen türküleri seslendirdi.