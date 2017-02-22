Ankara Büyükşehirden Modern Teknolojiyle Kolay Temizlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi, modern temizlik araçlarıyla kent temizliğinin hızlı ve güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, modern temizlik araçlarıyla kent temizliğinin hızlı ve güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, her gün 60'a yakın ekiple kent genelindeki temizlik çalışmalarını yürütüyor. Ekipler, beton bariyerler ile geniş yüzeyli altgeçit duvarlarını sulu sistemli özel temizleme araçlarıyla temizliyor. Kent Estetiği Dairesi temizlik ekipleri, kış şartlarında daha fazla kirlenen refüj bariyerlerini daha küçük fırçalı temizlik araçlarıyla, geniş yüzeyli altgeçit duvarlarını da daha büyük fırçalı temizleme araçlarıyla temizliyor. Bu araçlarla temizlik işlemlerinin çok daha kolay ve seri yapılabildiğini, bu sayede trafik akışında da herhangi bir olumsuzluğa geçit verilmediğini belirten yetkililer, modern ve çok fonksiyonlu temizlik araçlarıyla hem zamandan hem de emekten tasarruf edildiğine dikkat çektiler.