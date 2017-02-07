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Ankara Büyükşehir’den "Ustalara Vefa" Konseri

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Ankara Büyükşehir’den "Ustalara Vefa" Konseri
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Anadolu rock müziğinin unutulmaz sanatçıları Barış Manço ve Cem Karaca'nın şarkılarını, yüzlerce...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Anadolu rock müziğinin unutulmaz sanatçıları Barış Manço ve Cem Karaca'nın şarkılarını, yüzlerce Başkentlinin katıldığı dev bir koroyla seslendirdi.

Büyükşehir Belediyesinin Barış Manço ve Cem Karaca için düzenlenen "Ustalara Vefa" konserine, Kent Orkestrası'nın yanı sıra Ankara Gelişim Çok Sesli Korosu ile Öğretmenler Kubilay Ortaokulu Çocuk Korosu da eşlik etti. "Ustalara Vefa" konserinde salona sığmayan Başkentliler, Orkestra Şefi Kemal Günüç'ün daveti üzerine konseri sahneye çıkarak izledi.

Kent Orkestrası Şefi Kemal Günüç yönetimindeki Orkestra'nın "Senfonik Rock" konseri, 1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço'nun şarkılarını seslendiren Serdar Tuksal'ın söylediği, ünlü "Dönence" şarkısıyla başladı. Tuksal, Barış Manço'nun yıllardır dillerden düşmeyen şarkıları "Kol Düğmeleri", "Dağlar Dağlar", "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa", "Gibi Gibi", "Kara Sevda" gibi çok sayıda eserini izleyicilerle birlikte hep bir ağızdan söylerken, Barış Manço'ya yıllarca eşlik eden Kurtalan Ekspres'in Bas Gitaristi Ahmet Güvenç'in de misafir sanatçı olarak yer alması, coşkuyu adeta ikiye katladı. Konserde 2004 yılında hayatını kaybeden Cem Karaca'nın ünlü parçalarını da Sanatçı Turgay Bengü seslendirdi. Bengü'nün, "Namus Belası", "Resimdeki Gözyaşları", "Islak Islak", "Çok Yorgunum", "Sen de Başını Alıp Gitme" gibi dillerden düşmeyen şarkıları seslendirmesi, salonda hem nostalji, hem coşku, hem de muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı.

Baş Gitarist Ahmet Güvenç'in, ünlü Gülpembe şarkısını, başta Atatürk olmak üzere, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve terör şehitlerine ithaf etmesi, izleyicilerden büyük alkış aldı. İzleyiciler, en büyük coşkuyu, "Gülpembe ve Cem Karaca'nın "Namus Belası" şarkılarında yaşadı. Bu şarkıların ikişer kez seslendirildiği konser, Manço ve Karaca'nın bir araya gelip seslendirdiği tek şarkı olan Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" parçasıyla son buldu. Konserde, Ankara Gelişim Çok Sesli Korosu ile Öğretmenler Kubilay Ortaokulu Çocuk Korosu da Barış Manço'nun ünlü "Arkadaşım Eşşek" şarkısını seslendirdi. Bu sırada Orkestra'yı küçük bir çocuk yönetirken, başka çocuklar da değişik enstrümanlar çaldı. Çocuklar, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Konserin sonunda Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili Nail Çimen, tüm sanatçılara, bestecilere ve Şef Kemal Günüç'e çiçek takdim ederken, "Barış Manço ve Cem Karaca ağabeylerimizi rahmetle anıyoruz. Böyle güzel bir gecede bize eşlik ettiğiniz için tüm Başkentlilere ve sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir’den "Ustalara Vefa" Konseri

Ankara Büyükşehir’den "Ustalara Vefa" Konseri

Ankara Büyükşehir’den "Ustalara Vefa" Konseri

Ankara Büyükşehir’den "Ustalara Vefa" Konseri

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