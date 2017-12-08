IHAAW100528-ASA/08-12-2017 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3'ü Adalet Bakanlığı çalışanı Ceza Tevfik Evleri personeli, 17'si Başbakanlıkta çalışırken ihraç edilmiş olan toplam 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. 08.12.2017 10:05:28 TSI NNNN
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- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3’ü Adalet Bakanlığı Çalışanı Ceza Tevfik Evleri Personeli, 17’si Başbakanlıkta Çalışırken İhraç Edilmiş Olan Toplam 20 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildiğini Açıkladı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3’ü Adalet Bakanlığı Çalışanı Ceza Tevfik Evleri Personeli, 17’si Başbakanlıkta Çalışırken İhraç Edilmiş Olan Toplam 20 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildiğini Açıkladı.
IHAAW100528-ASA/08-12-2017 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3'ü Adalet Bakanlığı çalışanı Ceza Tevfik Evleri personeli, 17'si Başbakanlıkta çalışırken...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3’ü Adalet Bakanlığı Çalışanı Ceza Tevfik Evleri Personeli, 17’si Başbakanlıkta Çalışırken İhraç Edilmiş Olan Toplam 20 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildiğini Açıkladı.IHAAW100528-ASA/08-12-2017 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3'ü Adalet Bakanlığı çalışanı Ceza Tevfik Evleri personeli, 17'si Başbakanlıkta çalışırken...
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