IHAAW152405-SIY/06-12-2017 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı. 06.12.2017 15:24:05 TSI NNNN
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında ’Cumhurbaşkanına Hakaret’ Suçlamasıyla Soruşturma Başlattı.
IHAAW152405-SIY/06-12-2017 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında ’Cumhurbaşkanına Hakaret’ Suçlamasıyla Soruşturma Başlattı.IHAAW152405-SIY/06-12-2017 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla...
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