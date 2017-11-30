Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay Başkanlığında Görevli İken Fetö Üyeliği Nedeniyle Khk İle Kamu Görevinden İhraç Edilen 13 Eski Personel Hakkında Gözaltı Kararı Verildiğini, Şu Ana Kadar 10 Şüphelinin Gözaltına Alınd

IHAAW135453-ASA/30-11-2017 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay Başkanlığında görevli iken FETÖ üyeliği nedeniyle KHK ile kamu görevinden...

IHAAW135453-ASA/30-11-2017 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay Başkanlığında görevli iken FETÖ üyeliği nedeniyle KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 13 eski personel hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu ana kadar 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 30.11.2017 13:54:53 TSI NNNN