"Ankara Garı" Davası Sanığı Esin Altıntuğ’dan "Eşim Kendini Patlatmadı" İddiası

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili 36 kişinin yargılandığı davada savunma yapan tutuklu sanık Esin Altıntuğ,...

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili 36 kişinin yargılandığı davada savunma yapan tutuklu sanık Esin Altıntuğ, Gaziantep'te polis operasyonu sırasında kendisini patlatan eşi Halil İbrahim Durgun'un kendini patlattığını düşünmediğini öne sürdü.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın üçüncü duruşmasının son günündeki celsesine tutuklu sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Terör saldırısını gerçekleştiren canlı bombaları Ankara'ya getiren ve polis tarafından Gaziantep'te bir eve düzenlenen operasyon sırasında kendini patlatan Halil İbrahim Durgun'un eşi Esin Altıntuğ, eşinin ölümüne ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Duruşmada konuşan Altıntuğ, eşine yardım ve yataklıkta bulunmadığını savunarak, eşinin ve kendisinin polis tarafından takip edilmediğini öne sürdü. Gaziantep'te çok rahat dolaştıklarını iddia eden Altıntuğ, eşi Durgun'un evlerinin altında garaj kiralayıp depo yaptığını, depoda da çok sayıda gübre bulunduğunu söyledi.

Durgun'u polisin sağ yakalamak istemediğini iddia eden Altıntuğ, söylenildiği gibi eşinin kendisini patlatmadığını düşündüğünü vurguladı. Adli Tıp Kurumu'nda eşini teşhis ettiğini anlatan Altıntuğ, cesedin üzerindeki örtüyü omzuna kadar açtığını, cesedin sadece çenesinin kaydığını gördüğünü belirtti. Altıntuğ, "Cesette kan izi bile yoktu. Halil'in cebinde 172 TL çıkmıştı. O parayı da bana verdiler. Kendini patlatan bir insanın cebinden paralar nasıl sağlam çıkar? Sağ yakalansaydı çok şey konuşacaktı. Sağ yakalanmasını istediklerini düşünmüyorum. Hiç kimse olay yerinde yaralanmadı" ifadelerini kullandı.

Altıntuğ'un bu ifadeleri üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, durumun netleşmesi için otopsi raporlarına uluşmaya çalıştıklarını söyledi.