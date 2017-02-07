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Ankara-kayseri Karayolunda Kamyon Yan Yattı

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Ankara-kayseri Karayolunda Kamyon Yan Yattı
Ankara-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında su tesisat malzemesi dolu kamyon yan yattı.

Ankara-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında su tesisat malzemesi dolu kamyon yan yattı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Kayseri karayolu 10. kilometrede meydana gelen kazada A.Ö. yönetimindeki 38 YP 701 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Kamyonda yüklü su tesisat malzemeleri kaza sonrası karayoluna saçılırken bölge trafik ekipleri karayolu üzerinde güvenlik tedbirleri aldı. Yaralının olmadığı kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.

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