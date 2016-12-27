Ankara Kızılcahamam’da “Asımın Nesli Ve 15 Temmuz Darbesine Direnme Ruhu” Konferansı Düzenlendi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, "Asımın Nesli ve 15 Temmuz Darbesine Direnme Ruhu" konulu konferans düzenlendi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, "Asımın Nesli ve 15 Temmuz Darbesine Direnme Ruhu" konulu konferans düzenlendi.

İlim Yayma Cemiyeti Kızılcahamam Şubesi ve Genç Memur-Sen temsilciliği tarafından, Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 80.yılında, "Asımın Nesli ve 15 Temmuz Darbesine Direnme Ruhu" konulu konferans düzenlendi. Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı salonunda düzenlenen Konferansa, Ak Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Muşmal, Ak Parti İlçe Başkanı Sefa Yıldırım, eski Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Müftüsü Veli Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Ali Yeşildal, Hastane Müdürü Hüseyin Tekin, Okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi tarafından Kur'an tilaveti okundu. İlim Yayma Cemiyeti Kızılcahamam Şube Başkanı Aslan Koca açılış konuşması yaparak katılımcılara teşekkür etti. Kızılcahamam Eğitim Birsen İlçe Başkanı Hacı Ünal ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Metin Yalçın'ın şiir okumasıyla devam eden programda, konuşmacı olarak katılan AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Mehmet Akif Ersoy'un öneminden, Türkiye üzerinde oynan terör olaylarından bahsederek ve 15 Temmuz darbe girişiminin canlı tanığı olarak yaşadıklarını anlatarak program sona erdi.