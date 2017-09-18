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Ankara, Konya Ve Antalya’daki Tüm Nesibe Aydınlılar Bugün Okula Başladı

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Ankara, Konya Ve Antalya’daki Tüm Nesibe Aydınlılar Bugün Okula Başladı
Şampiyonların okulu Nesibe Aydın Okulları'nda 2017-2018 eğitim öğretim yılının açılışı coşkuyla yapıldı.

Şampiyonların okulu Nesibe Aydın Okulları'nda 2017-2018 eğitim öğretim yılının açılışı coşkuyla yapıldı.

4 yaştan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler okul kıyafetleri ile okul bahçelerini süslerken, anne ve babalar da okulun ilk gününde çocuklarının heyecanını paylaştı. Nesibe Aydın Okulları'nın Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki kampüsünde veliler ve öğrenciler bando müziği eşliğinde ve balondan çiçeklerle okullarına merhaba derken, Ümitköy İlkokulu, Çankaya Anaokulu, Yıldızlar Lisesi, Konya ve Antalya okullarındaki kurucu ve idarecilerin yeni eğitim ve öğretim yılı için ilettikleri temennilerle açılış törenleri gerçekleşti. Her sene olduğu gibi bu sene de anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerinin heyecanı gözlerden kaçmadı. İlk ders zilinin çalmasıyla tüm öğrenciler sınıflarına yerleşti.

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