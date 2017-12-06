IHAAW092447-ASA/06-12-2017 - Ankara merkezli 8 ilde aralarında mali müşavirlerin de olduğu 90 kişi hakkında gözaltı kararı alınarak, naylon fatura operasyonu başlatıldı. 06.12.2017 09:24:47 TSI NNNN
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Ankara Merkezli 8 İlde Aralarında Mali Müşavirlerin De Olduğu 90 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Alınarak, Naylon Fatura Operasyonu Başlatıldı.
IHAAW092447-ASA/06-12-2017 - Ankara merkezli 8 ilde aralarında mali müşavirlerin de olduğu 90 kişi hakkında gözaltı kararı alınarak, naylon fatura operasyonu...
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Ankara Merkezli 8 İlde Aralarında Mali Müşavirlerin De Olduğu 90 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Alınarak, Naylon Fatura Operasyonu Başlatıldı.IHAAW092447-ASA/06-12-2017 - Ankara merkezli 8 ilde aralarında mali müşavirlerin de olduğu 90 kişi hakkında gözaltı kararı alınarak, naylon fatura operasyonu...
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