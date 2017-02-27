Ankara Metrosunda Renkli Dakikalar

Batıkent-Kızılay arası sefer yapan Ankara metrosunda işten eve dönen vatandaşlar renkli anlara şahit oldular.

Batıkent-Kızılay arası sefer yapan Ankara metrosunda işten eve dönen vatandaşlar renkli anlara şahit oldular.

Batıkent-Kızılay arası sefer yapan Ankara metrosunda Cumartesi günü saat 21.00 sularında öğrenci olan Baki Altıntaş, işten evine dönen vatandaşlara müzik keyfi yaşattı. Bütün haftanın yoğunluğunun ardından evine dönmek için metroya binen vatandaşlara müzik ziyafeti yaşatan 23 yaşındaki Altıntaş, gitar eşliğinde söylediği şarkılarla vatandaşların memnuniyetini kazandı. Akköprü durağında başlayan müzik keyfi Kızılay durağına kadar sürdü.