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Ankara Üniversitesinde Khk Protestosu

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Ankara Üniversitesinde Khk Protestosu
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde (DTCF) öğrenci ve akademisyenlerden oluşan bir grup, kampüs içerisinde basın açıklaması yaparak...

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde (DTCF) öğrenci ve akademisyenlerden oluşan bir grup, kampüs içerisinde basın açıklaması yaparak KHK ile ihraçları protesto etti.

Ankara Üniversitesinin Sıhhiye'deki DTCF kampüsünde toplanan bir grup öğrenci ve akademisyen, sloganlar atarak, 686 sayılı KHK ile görevden ihraç edilen akademisyenler için eylem yaptı. Kampüs çıkış kapısının arkasında yapılan basın açıklamasının ardından ihraç edildiği belirtilen 2 akademisyen kampüsten çıktı. Yapılan açıklamalar sonrası öğrenci ve akademisyenler olaysız şekilde fakülte içerisine girdi.

Çevik kuvvet ekipleri basın açıklaması boyunca çevrede güvenlik önlemi alırken, kampüs etrafında beklemelere izin verilmedi.

Ankara Üniversitesinde Khk Protestosu

Ankara Üniversitesinde Khk Protestosu

Ankara Üniversitesinde Khk Protestosu

Ankara Üniversitesinde Khk Protestosu

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