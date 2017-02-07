Ankara Valiliği, Hakkında Yakalama Emri Bulunan Şahıslarla İlgili Açıklama Yaptı

Ankara Valiliği, aranan ve hakkında yakalama emri bulunan 194 kişi ile birlikte cezaevi firarisi olduğu tespit edilen 8 şahsın yakalanarak adli makamlara teslim...

Ankara Valiliği, aranan ve hakkında yakalama emri bulunan 194 kişi ile birlikte cezaevi firarisi olduğu tespit edilen 8 şahsın yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini açıkladı.

Ankara Valiliğinin aranan ve haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik çalışmalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanması büyük önem arz etmektedir. Kolluk birimleri, kanunun tanıdığı yetki ve sorumluluk çerçevesinde sahip olduğu imkanları kullanarak bu konudaki çalışmalarını kesintisiz olarak gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede, 01 Şubat 2017 Çarşamba günü haklarında "Yakalama Emri" bulunan şahıslara yönelik Ankara ili genelinde yapılan planlı operasyonlar neticesinde; çeşitli suçlardan aranan 194 kişi ile birlikte cezaevi firarisi olduğu tespit edilen 8 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.