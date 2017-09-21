  • BIST 104.205
  • Altın 145,835
  • Dolar 3,5120
  • Euro 4,1868
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 35 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Ankara Valisi Topaca: "Mogan Gölü Çevresindeki Yangın Kontrol Altına Alındı"

» »
Ankara Valisi Topaca: "Mogan Gölü Çevresindeki Yangın Kontrol Altına Alındı"
Ankara Valisi Ercan Topaca, Gölbaşı Mogan Gölü'nde çıkan yangına ilişkin, "Yangın kontrol altına alındı. Çok ciddi bir sorun yok, soğutma çalışmaları...

Ankara Valisi Ercan Topaca, Gölbaşı Mogan Gölü'nde çıkan yangına ilişkin, "Yangın kontrol altına alındı. Çok ciddi bir sorun yok, soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangının büyümesi sorunu ile karşılaşmadık" dedi.

Ankara'nın Altındağ ilçesi İskitler Mahallesi'nin sorunlarını görüşmek üzere Ankara Valisi Ercan Topaca, yetkililer ile birlikte İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantı sonrası basın mensuplarına bilgi veren Vali Topaca, İskitler Mahallesi'nin sorunlarını görüşmek üzere vatandaşlar ile birlikte bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını ifade etti. Toplantıda Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin de yer aldığını aktaran Topaca, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı dinledik. Sorunlar daha çok kentsel dönüşüm ile ilgili, güvenlik ile ilgili sorunlar dile getirildi. Uyuşturucu ile mücadele konusu gündeme geldi. Bunlar ile ilgili yürütülen çalışmaları gözden geçirerek yeni bir eylem planına bağlamak suretiyle daha kapsamlı bir çalışma başlatacağız. İskitler çok eski bir mahalle. Oturmuş bir mahalle. Uzun yıllardır bu mahallede oturan birçok kişi var. Bu mahalleye sahip çıkmak istiyorlar. Bizde onların bu taleplerini karşılarsak daha yaşanabilir, güzel, hemşehrilik bilincinin oturduğu bir yer haline gelecektir."

Gölbaşı ilçesi sınırlarında yer alan Mogan Gölü çevresinde çıkan yangın hakkında da bilgi veren Topaca, "Mogan Gölü çevresindeki çok büyük bir yangın değil. Doğal ortamın olduğu bir yer. Gölün etrafındaki sulak alanların olduğu bölgede yangın oldu. Kontrol altına alınmıştı. Çok ciddi bir sorun yok, soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangının büyümesi sorunu ile karşılaşmadık. Sıkıntı yok, geçmiş olsun diyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karaman’a Gönderilen Üç Yeni Ambulans, Göreve Başladı21 Eylül 2017 Perşembe 17:43
  • Giresun’un Espiye İlçesindeki Su Sıkıntısı21 Eylül 2017 Perşembe 17:43
  • Sağlık Bakanlığından ‘Ferhat Göçer’ Açıklaması21 Eylül 2017 Perşembe 17:43
  • Adanalı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı21 Eylül 2017 Perşembe 17:33
  • İlkadım’da Yollar Gönülleri De Birbirine Bağlıyor21 Eylül 2017 Perşembe 17:23
  • Tamircilerden Başkan Karael’e Ziyaret21 Eylül 2017 Perşembe 17:23
  • Prof. Dr. Şimşirgil: "Fetö Projeleri İle Mücadeleyi Gösterecek Bir Başlangıçtır"21 Eylül 2017 Perşembe 17:23
  • Ak Parti İl Başkanı Keskin’in Acı Günü21 Eylül 2017 Perşembe 17:23
  • İhracat Ürünlerine Sıkı Denetim21 Eylül 2017 Perşembe 17:18
  • Polis Çocukları Böyle Uyardı21 Eylül 2017 Perşembe 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti