Ankara Valisi Topaca: "Mogan Gölü Çevresindeki Yangın Kontrol Altına Alındı"

Ankara Valisi Ercan Topaca, Gölbaşı Mogan Gölü'nde çıkan yangına ilişkin, "Yangın kontrol altına alındı. Çok ciddi bir sorun yok, soğutma çalışmaları...

Ankara Valisi Ercan Topaca, Gölbaşı Mogan Gölü'nde çıkan yangına ilişkin, "Yangın kontrol altına alındı. Çok ciddi bir sorun yok, soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangının büyümesi sorunu ile karşılaşmadık" dedi.

Ankara'nın Altındağ ilçesi İskitler Mahallesi'nin sorunlarını görüşmek üzere Ankara Valisi Ercan Topaca, yetkililer ile birlikte İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantı sonrası basın mensuplarına bilgi veren Vali Topaca, İskitler Mahallesi'nin sorunlarını görüşmek üzere vatandaşlar ile birlikte bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını ifade etti. Toplantıda Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin de yer aldığını aktaran Topaca, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı dinledik. Sorunlar daha çok kentsel dönüşüm ile ilgili, güvenlik ile ilgili sorunlar dile getirildi. Uyuşturucu ile mücadele konusu gündeme geldi. Bunlar ile ilgili yürütülen çalışmaları gözden geçirerek yeni bir eylem planına bağlamak suretiyle daha kapsamlı bir çalışma başlatacağız. İskitler çok eski bir mahalle. Oturmuş bir mahalle. Uzun yıllardır bu mahallede oturan birçok kişi var. Bu mahalleye sahip çıkmak istiyorlar. Bizde onların bu taleplerini karşılarsak daha yaşanabilir, güzel, hemşehrilik bilincinin oturduğu bir yer haline gelecektir."

Gölbaşı ilçesi sınırlarında yer alan Mogan Gölü çevresinde çıkan yangın hakkında da bilgi veren Topaca, "Mogan Gölü çevresindeki çok büyük bir yangın değil. Doğal ortamın olduğu bir yer. Gölün etrafındaki sulak alanların olduğu bölgede yangın oldu. Kontrol altına alınmıştı. Çok ciddi bir sorun yok, soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangının büyümesi sorunu ile karşılaşmadık. Sıkıntı yok, geçmiş olsun diyoruz" dedi.