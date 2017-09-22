Ankara’da 100 Bine Yakın Sokak Hayvanı Yaşıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Veteriner Şube Müdürü Paşa Enver Baysa, Ankara'da 80-100 bin arasında sokak hayvanı bulunduğunu...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Veteriner Şube Müdürü Paşa Enver Baysa, Ankara'da 80-100 bin arasında sokak hayvanı bulunduğunu tahmin ettiklerini belirterek, son 20 ayda sokak hayvanlarına 272 bin veterinerlik hizmeti verildiğini bildirdi.

Mevzuat çerçevesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, sokak hayvanlarının muayene, tedavi, kısırlaştırma ve aşılama işlemlerini yerine getirerek, sahipsiz hayvanların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini sağlamak için her türlü imkanı seferber ettiğine dikkat çeken Veteriner Şube Müdürü Paşa Enver Baysa, "Büyükşehir Belediyesi, son 20 ayda sokak hayvanlarına ücretsiz olarak 272 bin veterinerlik hizmeti sunarken, hayvanlarının barındırılması, bakımı, beslenmesi, çip takılarak kayıt altına alınması gibi hizmetler de dahil olmak üzere toplam 13 milyon TL'yi bütçesinden harcadı" dedi.

"20 ayda 9 bin 349 sokak hayvanı kısırlaştırıldı"

Baysa'nın verdiği bilgiye göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca son 20 ayda 9 bin 349 sokak hayvanı kısırlaştırıldı, 10 bin 349 hayvana kuduz aşısı yapıldı, 17 bin 414 hayvan muayene edildi, 9 bin 397 hayvana teşhis konabilmesi için ultrason, röntgen gibi görüntülenme işleminden geçirildi. 15 bin 781 hayvana iç ve dış parazit uygulaması ve uyuz tedavisi, 138 bin 372 hayvana enjeksiyon yapıldı, 63 bin 392 hayvana diğer değişik veterinerlik hizmetleri verilirken, 7 bin 946 hayvan kayıt altına alındı.

"Kurtuluş ve Sincan bakım merkezlerinde sağlık kontrolü"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sürdürdüğü çalışmalarda; sokaklarda yaşayan başıboş köpekleri, hayvan nakil araçları ile toplayarak Kurtuluş Parkı Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi ile Sincan Bakım Merkezi ve Geçici Barınağı'na veya Gölbaşı Barınağı'na götürüyor. Söz konusu merkezlerde sağlık kontrolünden geçirilen sokak hayvanları eğer sorunları varsa tedavi ediliyor, gerekli aşıları yapıldıktan sonra kısırlaştırılıyor, derilerinin altına yerleştirilen çipe hayvanla ilgili gerekli bilgiler yükleniyor. Hayvanlar, Avrupa Birliği normlarına uygun olarak, 5199 Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde sağlıklı bir şekilde yaşam alanı olan sokaklara bırakılıyor.

"Herkes üzerine düşeni yapmalı"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, sokak hayvanlarını "Kısırlaştır-Aşıla -Yaşat" ilkesini benimseyerek çalışmalarını yürüttüğünü bildiren Paşa Enver Baysa, "Türkiye'nin, hayvanların hakkını koruyan çok kapsamlı bir Hayvan Hakları Kanunu'na sahip olduğunu, ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve hayvan severlerle yapılacak iş birliğiyle, soruna daha etkin çözüm bulunacağını kaydederek, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

"Bazı kişiler, çalışmamıza engel oluyor"

Bazı kişilerin büyük fedakarlıklarla sürdürülen bu çalışmaya engel çıkardığına dikkat çeken Baysa, şunları söyledi:

"Sokak hayvanlarını sağlık merkezlerimize götürerek muayene, tedavi, kısırlaştırma ve kayıt altına alma işlemlerini tamamlayarak, hayvanları sağlıklı bir şekilde yaşam alanlarına bırakmak amacıyla çalışan personelimize bazı kişiler engel oluyor, hayvan nakil araçlarımıza saldırıyorlar. Tüm hayvan severleri ve vatandaşları bu konudaki özverili çalışmalarımıza destek olmaya çağırıyorum. Sokak hayvanlarının tümünün barınaklarda beslenmesi hem yasal mevzuata hem de yaşamın gerçeklerine uygun değil. Maalesef insanlar bir anlık hevesle, süs eşyası gibi gördükleri hayvanları bir süre besledikten sonra sokağa terk ediyorlar."

"Ankara dışından toplanan köpekler getiriliyor"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürü Paşa Enver Baysa, Ankara dışında, bazı il ve ilçelerde yerel yönetimlerinin, bölgelerindeki sokak hayvanlarını kısırlaştırarak, aşılayarak kayıt altına almakla yükümlü olmalarına rağmen, kentlerinde topladıkları köpekleri Ankara'ya getirerek sokaklara bıraktıklarını, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine tespit ettiklerini de belirtti. Baysa, "Maalesef bu yerel yönetimler, aşılama ve kısırlaştırma belli bir maliyet taşıdığı için, en kolay yolu seçerek, kentlerinden topladıkları köpekleri, üzülerek belirtmek gerekir ki, özellikle geceleri Ankara sokaklarına salıyorlar" diye konuştu.

Ankaralıların, bu tür uygulamaları gördükleri takdirde, bunları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 numaralı telefonuna ihbar etmesini isteyen Veteriner Şube Müdürü Baysa, "Bu büyük sorunun üstesinden, ancak halkımızın desteğiyle birlikte geliriz" dedi.