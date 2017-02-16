Ankara’da Almanya’daki Türklere Yönelik Baskılar Protesto Edildi

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu üyesi bir grup, Almanya Büyükelçiliği önünde Almanya'da yaşayan Türklere yönelik baskılara dikkat çekmek...

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu üyesi bir grup, Almanya Büyükelçiliği önünde Almanya'da yaşayan Türklere yönelik baskılara dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu üyesi bir grup, Almanya'da yaşayan Türklere yönelik baskı ve tehditler ile camiler, din görevlileri ve sivil toplum kuruluşlarının baskı altına alındığını ileri sürerek, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okuldan, Avrupa'da yaşayan Türk ve Müslümanlara yönelik baskı ve sindirme politikaları ile ifade ve inanç özgürlüğünün ayaklar altına alındığını belirterek, "Sözde ajanlık iddiası ve suçlamaları ile toplumumuzun özellikle milli ve manevi duyguları güçlü olan Türkiye'ye ve milletine olan sevgisini kaybetmeyen; PKK, PYD, FETÖ, DHKP-C gibi örgütlere destek olmayan insanımızı sindirmeye yönelik suçlamalarla gözaltına almakta, tutuklamakta ve tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Grup, basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.