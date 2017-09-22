Ankara’da Bazı Yollar Trafiğe Kapanacak

ANKARA (İHA) – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü "Gran Fondo Marmara 2017 Uluslararası Bisiklet Yarışması"...

ANKARA (İHA) – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü "Gran Fondo Marmara 2017 Uluslararası Bisiklet Yarışması" nedeniyle pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa Valilikleri ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle düzenlenecek olan "Gran Fondo Marmara 2017 Uluslararası Bisiklet Yarışması" nedeniyle; yapım ve işletme çalışmaları devam eden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gebze-Bursa arasındaki kesimin İstanbul-İzmir yönü, 24 Eylül 2017 Pazar günü 09.00-14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak" denildi.