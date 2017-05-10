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Ankara’da Berat Kandili Coşkusu

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Ankara’da Berat Kandili Coşkusu
Mübarek üç ayların son kandili, Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'nde Ankaralılar camilere akın etti.

Mübarek üç ayların son kandili, Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'nde Ankaralılar camilere akın etti.

Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ni ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, camileri doldurup taşırdı. Kandil gecesini idrak etmek için Kocatepe Camii'ni tercih eden vatandaşlar, günahların affı, güzel bir gelecek, milletin ve Müslüman aleminin birliği için dua ettiklerini ifade etti.

Kızlarının ellerinden tutarak ibadete giden Seyyit Ali Uzuner, "Allah herkesin Berat Kandili'ni mübarek eylesin. Çocuklarımı camiye getirdim, bugün Berat gecesini beraber geçirmek için. Ramazan 11 ayın sultanıdır bizim için, Allah tamamına erdirsin, herkese hayırlısını versin" şeklinde konuştu.

Arkadaş gurubu olarak toplanıp ibadete geldiklerinin altını çizen Ali Dural "Keşke her günümüz böyle olsa. İnsanlar en azından doğru yolu buluyor, camiye geliyor, huzur buluyor. Biz arkadaşlarımızla bugüne özel toplandık geldik. Gerçi bugüne özel olmaması lazım ama "dünya hali" diyoruz kendimizi avutuyoruz. Bugün Rabbimizle baş başa kalalım, diye geldik. Rabbim inşallah Ramazan'ı gösterir bize de orucumuzu tutarız, duamızı ederiz. Bir ay da olsa insan en azından ruhunu temizler." ifadelerini kullandı.

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