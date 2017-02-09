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Ankara’da Bir Kişi 30 Yıl Aradan Sonra Gördüğü Babasını Darp Ederek Öldürdü

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Ankara’da Bir Kişi 30 Yıl Aradan Sonra Gördüğü Babasını Darp Ederek Öldürdü
Ankara'da 30 yıldır görmediği babasıyla buluşan bir kişi, çıkan kavganın ardından babasını darp ederek öldürdü.

Ankara'da 30 yıldır görmediği babasıyla buluşan bir kişi, çıkan kavganın ardından babasını darp ederek öldürdü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Keçiören'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 30 yıl önce ailesini terk ederek Antalya'ya yerleşen Hüseyin Ö. (64), evlilik arifesindeki oğlu Özgür Ö.(35)'yü görmek için Ankara'ya geldi. Uzun yıllar boyunca karşılaşmamış olan baba ve oğlu, 06 AU 7335 plakalı otomobille geldikleri Yozgat Bulvarı üzerindeki bir noktada alkol alarak konuşmaya başladı. Otomobil içinde bir süre konuşan ikili daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine ikili otomobilden inerek yol kenarında kavga etmeye başladı. Bir süre oğluyla kavga eden Hüseyin Ö., aldığı darbelerin etkisiyle kanlar içinde yerde kaldı. Babasının hareketsiz bir şeklide yattığını gören Özgür Ö., durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından Hüseyin Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Özgür Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri, bölgede delilleri topladı. Olaydan haberdar olarak gelen Hüseyin Ö.'nün yakınları, sinir krizleri geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (CNR-GD)

Ankara’da Bir Kişi 30 Yıl Aradan Sonra Gördüğü Babasını Darp Ederek Öldürdü

Ankara’da Bir Kişi 30 Yıl Aradan Sonra Gördüğü Babasını Darp Ederek Öldürdü

Ankara’da Bir Kişi 30 Yıl Aradan Sonra Gördüğü Babasını Darp Ederek Öldürdü

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