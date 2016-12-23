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Ankara’da Eğitim Fuarı Günleri Başladı

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Ankara’da Eğitim Fuarı Günleri Başladı
Nişantaşı Üniversitesi, Ankara'da Eğitim Fuarı Günleri'nde üniversiteye hazırlanan ve doğru tercih yapmak isteyen öğrencilere rehberlik ediyor.

Nişantaşı Üniversitesi, Ankara'da Eğitim Fuarı Günleri'nde üniversiteye hazırlanan ve doğru tercih yapmak isteyen öğrencilere rehberlik ediyor.

Ankara Congresium'da düzenlenen Eğitim Fuarı'nda Nişantaşı Üniversitesinin standına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Fuarda Nişantaşı Üniversitesi Fuarlar Koordinatörü Hatice Karataş ve Sabah Gazetesi Yazarı Sait Gürsoy da yer aldı. Yanlış meslek seçmemek için bu fuarların önemli bir kaynak olduğunu belirten Karataş, "Bu bizim 17'inci ilimiz. Şuan ilk yarı dönem için bir rotamız daha var, ondan sonra il il dolaşmamıza bir süre ara vereceğiz. İlkbaharda tekrar fuarlara ziyarette bulunacağız ve illerimizdeki üniversiteye girecek olan öğrencilerimizle buluşacağız. Eğitim fuarları önem arz ediyor. Çünkü artık çok fazla genç nüfus var ülkemizde ve birçoğu üniversiteyi tercih etmek, mutlaka bir üniversite eğitimi görmek istiyor ve bilinçli bir yol çiziyorlar kendilerine. Doğru tercih yapmak ve yanlış bir meslek seçmemek için önemli bir kaynak oluşturuyor bu eğitim fuarları. Nişantaşı Üniversitesi öncelikle 3'üncü nesil bir üniversite ve iş dünyasına yatkın, yakın, iş dünyasında kendini doğru ifade edecek bir öğrenci kitlesi yetiştirmeyi hedefliyor. Londra kampüsüyle şuanda en çok gündemde olan üniversiteler arasında yer alıyor. Çünkü iyi İngilizce ana vatanında öğrenilir diyoruz. Bunun için de Londra kampüsünde hazırlık okulumuzla birlikte bize yerleşen öğrencilerimize güzel bir imkan sunuyoruz. Çift anadal yapabiliyorlar bizde, bunun için avantajlı bir eğitim sunuyoruz onlara. Endüstri mühendisliği okuyan bir öğrencimiz eğer başarılıysa aynı zamanda makine mühendisliğinden veya işletmeden ders alarak iki diplomayla birlikte mezun olabiliyor ve iş hayatına çok daha avantajlı başlıyor" ifadelerini kullandı.

"Yetkililerimiz bizimle biraz daha erken bilgi paylaşımı yaparlarsa daha mutlu oluruz"

Eğitim sistemindeki değişikliklerin getirdiği sorunlara değinen Karataş, "Bu dönemde gündemde sürekli bir değişiklik oluyor. Mesela YGS ile girilecek olan bölümlere LYS ile girilecek oluyor, meslek liselerinden geçiş hakkı kaldırılıyor başka yöntemler kuruluyor. Bunlar biraz kafa karışıklığı oluşturuyor. Bizim için de henüz net bilgiler yok. Yetkililerimiz biraz daha net bilgiler verip ve bunu zamanında yaparsa üniversite öğrencilerimiz de biraz daha kendilerini rahat hissederler, tercihlerini önceden doğru yapabilecek düzeyde olurlar. Bizler de öğrencilerimizle doğru bilgi paylaşmış oluruz. Yetkililerimiz bizimle biraz daha erken bilgi paylaşımı yaparlarsa daha mutlu oluruz. İnşallah öğrencilerimiz güzel yerlere yerleşecekler" dedi.

"Nişantaşı Üniversitesi Türkiye'de vakıf üniversiteleri içerisinde son yıllarda trendini yükselten bir üniversite"

Fuarda öğrencilere üniversite tercihi hakkında bilgiler veren Gürsoy ise, "Bugün Eğitim Fuarı için buradayım, Ankara'daki çeşitli okulların üniversite adaylarıyla bir araya geldik. Öncelikle 2023 ve 2025'lerde donanımlı bir genç nasıl yetişmeli, iş dünyası ne olacak, üniversite yaşamları ve sonrasında iş dünyasında neler yapacakları ile ilgili konularda gençlerle konuştuk. Bu şehrin öğrencileri olaylara son derece olgun yaklaşan ve olaylarla ilgili sordukları sorular son derece kaliteli olan gençler. Burada eğitimden sonra da fuardaki stantlara gidip oralardan da bilgi alacaklar. Nişantaşı Üniversitesi Türkiye'de vakıf üniversiteleri içerisinde son yıllarda trendini yükselten bir üniversite. Eğitimine baktığınız zaman ciddi kaliteli ve güvenilir bir üniversite. Kampüsleriyle de öğrenicilere çok iyi hitap ediyor. Üniversitenin temsilcileri gençlere doğru yolda nasıl yürüyecekleri konusunda bilgiler verdiler, stanttan ayrılan gençlerde oldukça memnun olduklarını dile getirdiler" diye konuştu.

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