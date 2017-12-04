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Ankara’da Ev Yangını

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Ankara’da Ev Yangını
Ankara'da sabahın ilk saatlerinde altı katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü.

Ankara'da sabahın ilk saatlerinde altı katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü. Üç kişilik ailenin yaşadığı evde bir kişi dumandan zehirlendi.

Yangın, saat 06.15 sıralarında Yenimahalle Serhat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 1302. Cadde üzerine bulunan altı katlı bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında evde bulunan Metin, Seher G. çifti ve kızları alevleri son anda fark ederek evi terk etti. Hızla yayılan alevler kısa sürede tüm daireyi kapladı. Daireden yükselen dumanlar, bir süre sonra apartmandaki diğer evleri de sardı.

Aparman sakinleri kendi imkanları ile binayı tahliye ettikten sonra itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre sonra adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan zehirlenen Metin G.'yi ambulansa alarak ilk yardım müdahalesinde bulundu. Hızla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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