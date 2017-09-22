Ankara’da Hırsızlık Çetesine Operasyon

Ankara Kızılcahamam'da İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı başarılı bir operasyon ile hırsızlık çetesini çökertti.

Ankara Kızılcahamam'da İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı başarılı bir operasyon ile hırsızlık çetesini çökertti.

Edilinen bilgiye göre, geçtiğimiz aylar içerisinde Kızılcahamam'da çeşitli ev ve işyerlerine girerek bazı eşya, para ve sigara hırsızlığı yapan bir çetenin üzerinde çalışan Kızılcahamam İlçe emniyet müdürlüğü geçtiğimiz günlerde başarılı bir operasyon yaparak hırsızlık yapan kişi ve kişileri yakalayarak adalete teslim etti.

İlçe Emniyet müdürü hırsızlık olayından mağduru olan bazı kişi ve kişilerin çalınan eşyalarını savcılık kanalıyla teslim etti.