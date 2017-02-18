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Ankara’da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

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Ankara’da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Altındağ'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hipodrom Caddesi üzerinde Sıhhıye istikametine seyreden 35 ED 015 plakalı otomobil, aynı yönde giden 01 TK 714 plakalı otomobille Ankara Büyükşehir Belediyesi binası önünde bulunan kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de yoldan çıktı. 35 ED 015 plakalı otomobil, kavşakta bulunan yön tabelasına çarparak durabilirken, diğer araç da refüje çıktı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Hızla yaralılara müdahalede bulunan sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Başka kazaların yaşanmaması için cadde üzerinde önlem alan polis ekipleri, 35 ED 015 plakalı otomobilin etrafını şerit çekerek kapattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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