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Ankara’da Kapatılan Eğitim Kurumlarına Fetö Operasyonu

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Ankara’da Kapatılan Eğitim Kurumlarına Fetö Operasyonu
Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılma kararı verilen eğitim kurumlarında çalışanlara...

Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılma kararı verilen eğitim kurumlarında çalışanlara yönelik Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün eğitim kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonlar için düğmeye bastı. FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları, Bank Asya'da hesabı oldukları ve FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile ilişkili oldukları tespit edilen 38 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan kişilerin yakalanması için Ankara merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı.

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