Ankara’da Mevlit Kandili Coşkusu

ANKARA (İHA) – Ankara'da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

ANKARA (İHA) – Ankara'da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hz. Muhammed'in doğumunun 1445'inci yıl dönümünü kutlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı Melike Hatun Camii'nde Özel Kandil Gecesi düzenledi. Cami içinde önce Kur-an'ı Kerim okundu, daha sonra ilahiler söylendi. Kandil gecesine yoğun ilgi gösteren Ankaralılara, Altındağ Belediyesi Kandil simidi, çay ve lokum dağıttı. Mevlid Kandili'ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Melike Hatun Camii, Kocatepe Camii ve Hacı Bayram Veli Camii'ne akın etti.