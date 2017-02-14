Ankara’da Okul Müdürünün Öğrencilere Tacizde Bulunduğu İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

Ankara'nın Haymana ilçesinde okul müdürünün erkek öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada 5 öğrencinin ifadesi alındı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde okul müdürünün erkek öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada 5 öğrencinin ifadesi alındı.

Haymana Nuri Bektaş Anadolu Lisesi Müdürü S.K.'nın erkek öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiaları neticesinde savcılık, resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 5 öğrencinin ifadesine başvuruldu. S.K., hakkındaki, "iddiaların ciddiyeti" nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. S.K.'nın yerine okul müdürlüğüne geçici olarak Hilmi Tekçe atandı. S.K.'nın aynı suçtan başka dosyada yargılanırken bu göreve atandığı iddiası da araştırılıyor.