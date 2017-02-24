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Ankara’da Otomobil, Tıra Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

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Ankara’da Otomobil, Tıra Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
Başkent'te, durmak için sağ şeride geçen tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü.

Başkent'te, durmak için sağ şeride geçen tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Otomobilin şoförü olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, çevre yolu üzerinde seyir halinde olan 06 GA 4865 plakalı tırın sürücüsü Sezai K., arkasından hızla gelen Yusuf Ziya Erciyas yönetimindeki 26 PD 824 plakalı araca yol vermek için sağ şeride geçip durdu. Hızını alamayan otomobil sürücüsü, Bağlum köprü altında tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin şoförü Yusuf Ziya Erciyas'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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