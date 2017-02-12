Ankara'da Samsun zirvesi

Ankara’da yaşayan Samsunlu bürokratların oluşturduğu Samsun Platformu’nun şubat ayı toplantısı gerçekleşti

Ankara’da yaşayan Samsunlu bürokratların oluşturduğu Samsun Platformu’nun şubat ayı toplantısı gerçekleşti. 2003 yılından bu zamana Ankara’da faaliyet gösteren Samsun Platformu, şubat ayı toplantısı bu yılda Samsunlu Belediye Başkanlarının tirit ikramına sahne oldu.

Özel bir otelde düzenlenen Samsun Platformu şubat ayı toplantısına AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, Samsun Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Prof.Dr. Orhan Arslan, Başkan Yardımcısı Mehmet Taşan, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanlığında görevli eski Havza Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, platform üyeleri ve davetliler katıldılar.

Programın açılış konuşmasını Samsun Platformu Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı ve TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşan, "Nasıl ki bazı illerin sıra gecesi, eyvan, kürsü başı, ocak başı, kete gecesi gibi geceleri varsa Samsun’un da kaz tiridi gecesi var. Hemşerilerimiz her yıl kaz tiridi gecesini iple çekiyor. Bizler Ankara’da yaşamakta olan Samsunlular her zaman Samsun ve Samsunlu hemşerilerimiz için çalışmaktayız" dedi.

PROGRAMLAR SÜRECEK

Daha sonra konuşan Havza Belediye Başkanı Av. Murat İkiz ise, "Platform üyelerimize bu güne kadar bizlere vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. İki yıldır şubat aylarında platform üyelerimize tirit ikramında bulunmaktayız ve bunu geleneksel hale getirmek için bundan sonraki yıllarda da tirit programımıza devam edeceğiz" diye konuştu.