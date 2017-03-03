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Ankara’da Tacizle Suçlanan Okul Müdürüne, Bir Dava Da Edirne’de Açılmış

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Ankara’da Tacizle Suçlanan Okul Müdürüne, Bir Dava Da Edirne’de Açılmış
Ankara'nın Haymana ilçesinde bir lisenin pansiyonunda kalan erkek öğrencilere "cinsel taciz" iddiaları üzerine tutuklanan okul müdürünün Edirne'de de erkek...

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir lisenin pansiyonunda kalan erkek öğrencilere "cinsel taciz" iddiaları üzerine tutuklanan okul müdürünün Edirne'de de erkek öğrencisine "cinsel içerikli" mesajlar attığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de görev yapan S.K.'nın, öğrencisi A.N.'ye telefondan "Görüşemiyoruz. Haftasonu görüşelim" yazması üzerine A.N., Antalya'da olduğunu, ders çalıştığını ve dışarı çıkamayacağını yazdı. Yazışmanın devamında S.K., öğrencisi A.N.'ye "Ben sevdiklerimle mesajlaşmayı severim. Mesajlarıma geç cevap yazarsan, ezerim seni. Yiyeceğim seni. Hani çok yakın olacaktın. Konuşmaların çok resmi ve soğuk. Ben seni sarılıp öpeceğim bol bol. Tamam seviyorum seni ezerim" içerikli mesajlar yazdığı mahkeme tutanaklarına yansıdı.

A.N.'nin, lise öğretmeni S.K.'nın, yazışmalarından rahatsız olması üzerine 2014 yılında karakola şikayette bulunduğu belirlenirken, S.K.'nın Edirne'den tayinini istediği ve Ankara'nın Haymana ilçesindeki bir liseye tayin olduğu tespit edildi.

Öğretmen S.K.'nın İl Milli Eğitim Müdürlüğünden kınama cezası aldığı, 2014 yılında Edirne'de açılan davasının Ankara'nın Haymana ilçesinde devam ettiği öğrenildi.

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