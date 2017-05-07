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Ankara'daki 'Hitit Güneş Kursu Anıtı' Çorum'a getirilecek

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Ankara'daki 'Hitit Güneş Kursu Anıtı' Çorum'a getirilecek
TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Ankara’da uzun yıllar kentin amblemi olarak da kullanılan Sıhhiye’deki Hitit Güneş Kursu Anıtı'nın Çorum’a getirilmesi için girişimde bulunduklarını söyledi

hitit-gunes-aniti1.jpgHititler'e ait tüm simgelerin, sembollerin, tarihi nitelikteki tüm bilgi ve belgelerin Çorum’da olması gerektiğini vurgulayan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, "Bunun için de en uygun yer Boğazkale, Alacahöyük ve Şapinuva’dır. Bir defa Boğazkale ve Ortaköy isminin değişmesi gerekiyor. Literatüre uygun olarak Boğazkale isminin Hattuşa, Ortaköy isminin ise Şapinuva olarak değişmesi gerekiyor. İlk adımın bu olması lazım" dedi.

HER ÜÇ ESERDEN BİRİ HİTİTLER'E AİT
Anadolu Medeniyetler Müzesi'ndeki her üç eserden bir tanesinin Hititler'e ait olduğunu, bu eserlerin de ne pahasına olursa olsun Çorum’a getirilip sergilenmesi gerektiğini ifade eden Uslu, "O eserleri görmek isteyenlerin Ankara’ya gidip eserleri gördükten sonra dönmek yerine burada konaklaması gerekir. Bunun için de girişimlere başlayacağız. Bütün medeniyetimizi simgeleyen tarihi eserlerin yerinde sergilenmesini doğru buluyoruz. Çiçek nasıl dalında güzelse, tarihi eserlerin de yerinde değerlendirilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz" diye konuştu.
 
SIHHIYE MEYDANI'NDA SERGİLENİYOR
Hitit Güneş Kursu'nun Hititler'e ait simgelerden birisi olduğunu anlatan Uslu, "Ankara Sıhhiye Meydanı'nda anıt olarak sergileniyor. Ceddimiz belli ama Hititler de hem Anadolu’nun hem de Çorum’un gerçeğidir. Hititler'in önemli bir Türkiye gerçeği olduğunu biliyoruz. Herkesin böyle bilmesi açısından da Hititler'e ait eserlerin Çorum’da sergilenmesi, görmek isteyenlerin de bu kadim şehre gelmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

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