Ankaragücü Yönetiminden Gümüşhane’deki Olaylara Tepki

MKE Ankaragücü yönetimi, olaylı geçen Gümüşhanespor mücadelesinde yaşananlara tepki gösterdi.

MKE Ankaragücü yönetimi, olaylı geçen Gümüşhanespor mücadelesinde yaşananlara tepki gösterdi. Yönetim, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını belirterek, Gümüşhanespor yöneticilerini de kınadıklarını söyledi.

MKE Ankaragücü yönetimi, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında konuk oldukları Gümüşhanespor maçında yaşanan olaylara düzenledikleri basın açıklaması ile tepki gösterdi. TSYD Ankara Şubesi'nde düzenlenen basın açıklamasına, MKE Ankaragücü Başkanvekili Metin Akyüz, Başkan Yardımcısı Ercan Soydaş, Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz ve Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil katıldı.

"Taleplerimiz hiçbir şekilde yerine getirilmedi"

MKE Ankaragücü Başkanvekili Akyüz, stat girişinde hiçbir önlemin alınmadığını belirterek, güvenlik zafiyetinin bulunduğunu anlattı. Bu müsabakanın önemini arz eden bütün yazışmaları yaptıklarını ifade eden Akyüz, "Burada ligin birinci ve ikincisi yarışmacı olarak gelmiş. Burada güvenlik zafiyetini gösterirsen bunun sıkıntı olacağını hissettiğimiz için bu yazışmaları yaptık ve üst düzey bir hakem talep ettik. Ama bu taleplerimiz hiçbir şekilde yerine getirilmedi. Müsabakanın son anına kadar bütün görüntüler var" diye konuştu.

"Bu kadar yetersiz, emniyet tedbirinin alınmadığı bir maç görmedim"

Başkan Yardımcısı Ercan Soydaş ise ilk defa bir deplasmanda bu kadar tedbirsiz bir şekilde stada giriş yaptıklarını vurguladı. Gümüşhanespor kulübü yöneticilerini şiddetle kınadığını dile getiren Soydaş, "Gümüşhanespor buraya her geldiğinde bir ihtiyaçları olup olmadığı sorduk. Ama bizi hiç arayıp da bir eksiğiniz ihtiyacınız var mı diye soran olmadı. Taraftarlarımızla birlikte kendi güvenlik tedbirlerimizi alarak takımımızı soyunma odasına soktuk, çıkışta da otobüse bindirip hep beraber konvoy halinde hareket ettik. Bu ayıp da onlara yeter diye düşünüyorum. Bu kadar polisin yetersiz olduğu, emniyet tedbirinin alınmadığı bir maç görmedim. 19 Mayıs Stadında başkanın makam aracı dahil hiçbir araç protokol girişine dahi alınmazken, Gümüşhanespor taraftarları bizim soyunma odamıza, protokol girişine, taraftarlarımızın yanına istedikleri gibi girdiler, çıktılar, yedek kulübemize torpil attılar. Bu maçın iyi analiz edilmesi lazım. Çok üzücü şeyler gördük biz orada. Hiçbir deplasmanda böyle şeylerle karşılaşmadık" ifadelerini kullandı.