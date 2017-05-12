Ankaralı Öğrenciler Balkanlarda...

"Balkan Göçleri" projesi kapsamında Başkent'ten yola çıkan Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Özel Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri;...

"Balkan Göçleri" projesi kapsamında Başkent'ten yola çıkan Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Özel Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri; ata yadigarı topraklarımızı, soydaşlarımızı ve Türk kültürünün Balkanlardaki izlerini yerinde incelemek, görmek amacıyla Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan'a gezi düzenledi.

Filibe, Sofya, Üsküp, Ohrid, Kavala, Manastır ve Selanik şehirlerini gezme fırsatı bulan öğrenciler derslerinde öğrendikleri birçok tarihi olayın yaşandığı yerleri görüp inceleme fırsatı buldu. Manastır Askeri İdadisi'nin bahçesinde, koridorlarında, sınıflarında Atatürk'ün gençliğini geçirdiği yıllara giden öğrenciler, gelenekselleşen Balkan gezilerinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün kişiliğinin şekillendiği o toprakları bizzat gezerek tarihi mirası yerinde tanıma fırsatı bulduklarını dile getirdiler.