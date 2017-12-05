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Ankaralı Sanatçı Kadınlar Derneği, Paris’te Resim Sergisi Açtı

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Ankaralı Sanatçı Kadınlar Derneği, Paris’te Resim Sergisi Açtı
Ankaralı Sanatçı Kadınlar Derneği, Paris'teki Linda Farell Resim Galerisinde ikinci kez, "Işığa Dokununca" adını verdikleri resim sergisi açtı.

Ankaralı Sanatçı Kadınlar Derneği, Paris'teki Linda Farell Resim Galerisinde ikinci kez, "Işığa Dokununca" adını verdikleri resim sergisi açtı.

Dernek, Fransız devriminin önderlerinden Olympe du Gouges ve onun mücadelesine atfen, Paris'te açtıkları ikinci resim sergisinin adını "Işığa Dokununca" olarak belirledi. 21 sanatçının eserlerinin yer aldığı serginin kreatörlüğünü Armand Donovan Berberian üstlendi.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar alfabetik sıralamaya göre şöyle:

Arzu Kızıltuğ, Asuman İnceayan, Aydan Özbalkan, Aysel Demli, Ayşe Kürklü, Ayşe Öztürk, Başak Acar, Canan Töreli, Canan Özdemir, Hale Metin, Leyla Coşkun, Mine Koç, Nejla Tuğcu, Oya Başay, Sinem Öney, Sultan Kellecioğlu, Şebnem Müderrisoğlu, Şengül Bekmez, Şükran Ersoy, Yaprak Kurtoğlu ve Yasemin Coşkun.

Paris'te açılan Sanatçı Kadınlar Derneği'nin resim sergisi 4-11 Aralık 2017 tarihleri arasında gezilebiliyor.

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