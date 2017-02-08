  • BIST 87.922
  • Altın 148,634
  • Dolar 3,7313
  • Euro 3,9760
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 12 °C
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Anne Adaylarına Büyükşehir’den Süt

» »
Anne Adaylarına Büyükşehir’den Süt
Anne adaylarının gebelikleri boyunca ihtiyaçları olan 24 litrelik süt, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Anne adaylarının gebelikleri boyunca ihtiyaçları olan 24 litrelik süt, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un katılımı ile Büyükşehir Belediyesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Balıkesir'deki 5 bin anne adayına toplamda 120 bin litre süt dağıtımı yapılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan anne adaylarına süt dağıtım projesine ortak oldu. Balıkesir'de her yıl yaklaşık 5 bin anne adayına ücretsiz olarak 24'er litre süt dağıtımı için düzenlenen protokol imza töreni Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Murat Yeşilbaş, Halk Sağlığı Müdürü Refik Budak, süt üreticileri birlikleri, meclis üyeleri ve daire başkanlarının katılımı ile Büyükşehir Belediyesi Karesi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi protokol ile bir yılda 120 bin litre süt dağıtımı gerçekleştirecek.

5 bin gebeye süt dağıtılacak

İmza töreni öncesi Halk Sağlığı Müdürü Refik Budak, proje hakkında bilgiler verdi. Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanacak olan protokol ile gebelere süt temin edileceğini ifade eden Budak, "Balıkesir'de yılda ortalama 12 bin gebemiz olmakta. Bu süreçte biz 1. Basamakta özellikle Aile Hekimliği vasıtası ile dört izlem yapıyoruz. Bu izlemde gebelerimize bilgi veriyoruz. Gebelik sürecine bağlı olarak vücudun bazı ihtiyaçları oluyor. Biz 4. aydan itibaren gebelerimize aynı zamanda D vitamini de veriyoruz. Hem anne ve bebek sağlığı açısından bunu ilaç ile takviye ediyoruz. Bu proje ile ilaç takviyesi yanında gebelere süt içirerek vermek istiyoruz. Balıkesir'de yaklaşık 5 bin gebeye bunu uygulamak istiyoruz. Bu çok önemli bir proje. Gebelerin yarısını karşılıyor" diye konuştu.

Başkan Uğur: "Anne adaylarına 24'er litre süt vereceğiz"

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Vali Ersin Yazıcı'nın tavsiyesi ile bu projeye başladıklarını söyledi. Vali Yazıcı'nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde görev yaptığı süreçte aynı projeyi uyguladığını belirten Uğur şöyle konuştu:

"Sayın Valimizin belediyecilik deneyimi bizlerden çok fazla. Kocaeli'de uygulanmış olan gebelere süt verilmesi projesini bizlere tavsiye ettiler. Bizde bu tavsiye üzerine bu projeye başladık. Süt hamile kadınlarımız için, gelecek nesil ve gençlerimiz için çok önemli. Bizde bunu memnuniyetle karşıladık. Bugün bir protokol imzalayacağız. Balıkesir'de 12 bin doğum oluyor. Biz gelir düzeyi düşük kesime, 5 bin hamile kadına, 4 defa 6'şar litre 24 litre hamileliği boyunca süt vereceğiz. Halk Sağlığı Merkezine hamile kadınlarımız mutlaka gitsin. Hem sağlıklı bir hamilelik dönemi ve çocuğun sağlığı önemli. Balıkesir süt üretiminde önde gelen illerden yılda 1 milyon tona yakın üretim var. Süt üreticisini de desteklemek istiyoruz. Yılda 120 bin litre gibi sütü üreticimizden alacağız. Hem sağlık hem de süt üreticisine destek sağlıyoruz."

Vali Yazıcı: "Tüm gebelerimizi takibe alalım istiyoruz"

İmza töreninde son olarak Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı söz alarak projenin önemine vurgu yaptı. Güzel bir proje için bir araya gelindiğini ifade eden Yazıcı, "Sağlık Bakanlığımız gebelik takibi konusunda titiz çalışıyor. Buna rağmen takibe alamadığımız gebelerimiz de olabiliyor. Kocaeli'de denedik bu kesime bu yolla ulaşabilmenin etkili olduğunu gördük. Tüm gebelerimizi takibe alalım istiyoruz. Doğumdan sonra da bebekleri takibe alıyoruz. Dolayısı ile Türkiye çok şükür bebek ölümlerinin çok azaldığı bir ülke. Balıkesir olarak da Türkiye'nin en güzel ve kaliteli sütünün üretildiği şehirde böyle bir projeye Büyükşehir Belediyesi'nin girişmiş olmasından mutluyuz. Gebelerimize bu sütü almaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ersin Yazıcı, Başkan Ahmet Edip Uğur, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Murat Yeşilbaş, Halk Sağlığı Müdürü Refik Budak tarafından protokol imzalandı.

Anne Adaylarına Büyükşehir’den Süt

Anne Adaylarına Büyükşehir’den Süt

Anne Adaylarına Büyükşehir’den Süt

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bulgaristan’da Seçim Heyecanı08 Şubat 2017 Çarşamba 14:23
  • Rizeli Heidi’nin Hayvan Sevgisi Karşılıksız Kalmadı08 Şubat 2017 Çarşamba 14:23
  • Zonguldak-ereğli Arasında Çöken Yolun Hafriyatı Alındı08 Şubat 2017 Çarşamba 14:23
  • "İsrail Turizm Fuarı Sektörün Yüzünü Güldürdü"08 Şubat 2017 Çarşamba 14:18
  • Çamlıca Camii Taçlandırıldı08 Şubat 2017 Çarşamba 14:13
  • Başbakan Yıldırım Antalya’da 731 Milyon Liralık 67 Projenin Açılışını Gerçekleştirecek08 Şubat 2017 Çarşamba 14:13
  • Afyonkarahisar’da 45 Kamu Görevlisi Khk İle İhraç Edildi08 Şubat 2017 Çarşamba 14:08
  • Ak Parti’li Kadınlar Tarih Yazmak İstiyor08 Şubat 2017 Çarşamba 14:08
  • Enkazdan Babasını Kurtardı08 Şubat 2017 Çarşamba 14:08
  • Samsun’da 2017’nin İlk Fuarı “Ev’leniyoruz”08 Şubat 2017 Çarşamba 13:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti